Sneek Wit Zwart verliest duel der promovendi

Verrassing

Bij de opstelling van de Sneker kwam toch wel een verrassing uit de hoge hoed, want als nummer één stond Robert Jelsma op het digitale wedstrijdformulier. De sluitpost verving Niels Kuperus, omdat er of geen van de andere drie keepers van de wit-zwarten beschikbaar was of niet goed genoeg bevonden werd. Verder nam Sidney Veltkamp de honneurs waar voor linksback Alwin Velds en hij zag dat beide ploegen in de openingsfase niet echt beten, al voetbalde d ploeg uit Ljouwert zoals hiervoor al werd vermeld, wel gemakkelijker. Dat leverde echter geen noemenswaardige mogelijkheden op. Sterker nog, de thuisclub was de eerste die voorgevaar zorgde, maar de paal stond de zesde seizoenstreffer van Kevin Huitema in de weg.



Beter

Daar waar Sneek Wit Zwart voor het eerste gevaar zorgde, zorgde SC Leovardia voor de eerste treffer want op het halfuur werd Kalvin Robert bij een hoekschop geen stro breed in de weg gelegd en kon hij volledig vrijstaand inkoppen. Sneek Wit Zwart stelde daar in het eerste bedrijf niets meer tegenover en dat deed de twitteraar van de Sneker verzuchten dat het na rust toch echt beter moest. Diezelfde twitteraar maakte bij het begin van de tweede vijfenveertig minuten melding van mogelijkheden voor de al genoemde Huitema en voor Leon de Vries. De inzet van eerstgenoemde was na voorbereidend werk van Robin Semplonius niet venijnig genoeg en bij de doelpoging van De Vries ontbrak net de juiste richting.



“Vorentscheidung"

Aan de andere kant toonde Jelsma aan dat hij misschien wel terecht van stal was gehaald. De goalie maakte namelijk op voortreffelijke wijze een snoeiharde vrije trap onschadelijk en dat laatste deed aan de andere kant de aluminium staander bij een inzet van De Vries. Daarmee leek het nog alle kanten op te kunnen, maar met nog een kwartier op de klok mocht Robert na een vermeende overtreding op Veltkamp van scheidsrechter Nigro doorgaan en verscheen de “Vorentscheidung” op het bord.



Definitieve beslissing

Die voorbeslissing ging na dik tachtig minuten meer en meer richting de definitieve beslissing, want vanaf dat moment moest Sneek Wit Zwart vanwege een blessure van Joey Westerhof met tien man verder omdat de voorraad wisselmomenten inmiddels opgesoupeerd was. De thuisclub kwam dan ook niet meer in de buurt van wat alsdan zeer waarschijnlijk niet meer dan een eretreffer zou zijn geweest. Integendeel, bij het naderen van het laatste fluitsignaal strooide Hessel Breeuwsma nog wat extra zout in de Sneker wonden.

Sneek Wit Zwart - SC Leovardia 0-3 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Kalvin Robert (29.), 0-2 Robert (75.), 0-3 Hessel Breeuwsma (90.+1)

Scheidsrechter: B. NIgro

Gele kaart: Joris Speelman (Sneek Wit Zwart), Patrick Klijn (SC Leovardia)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Robert Jelsma, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman (77. Joey Huitema), Harvey de Boer (70. Jurre Speelman), Leon de Vries, Freerk de Jong, Robin Semplonius (66. Stefan Westhof) Kevin Huitema en Jan Dommerholt

Bron: https://pengel.weebly.com