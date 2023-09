Sneek Wit Zwart verblijdt haar supporters pas laat

Trainer Carlo Rietdijk had zijn formatie ten opzichte van de het oefenduel aan de Leeuwarderweg op een aantal posities gewijzigd. Zo had hij in de defensie een plek toebedeeld aan Dani Mohamad die de nog niet geheel fitte Joris Speelman verving, Sidney Veltkamp en Joey Westerhof toebedeeld, terwijl op het middenveld Stefan Westhof zijn opwachting maakte.



Achterstand

​Zij beleefden met hun ploeggenoten nou niet bepaald een lekkere start, want de wedstrijd was nog maar een paar minuten onderweg toen de ploeg uit Steenwijkerwold door toedoen van Colin Peemen de Snekers op achterstand zette. De treffer had overigens net zo goed de gelijkmaker kunnen zijn, want in de eerste minuut was het publiek op Tinga al getuige van een grote kans voor de thuisclub. Die kreeg vijf minuten na de openingstreffer opnieuw een zeer goede mogelijkheid. Opnieuw bleef succes echter uit. De staander stond bij een poging van Robin Semplonius namelijk succes in de weg terwijl een minuut later de bal bij een volgende inzet van “Sempie" net voorlangs ging en dus ook geen succes opleverde..



Stevig in handen

Na ruim een kwartier spelen kwam Sneek Wit Zwart dan toch - en verdiend. - op gelijke hoogte en opnieuw vervulde Semplonius daarbij een hoofdrol. Hij was na een goede actie namelijk de architect, waarna Westhof bij wijze van spreken het bouwwerk voltooide. Dat gebeurde aan het begin van een fase waarin Sneek Wit Zwart de touwtjes stevig in handen had, maar waarin men er maar niet in slaagde om het overwicht in doelpunten uit te drukken.



Lang bestendig

Dat beeld bleek in de tweede heel lang bestendig en de 2-1 stand zou zelfs tot vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd stand houden. Toen kreeg Sneek Wit Zwart een “pengel” en die werd door Joey Westerhof via de binnenkant van de staander benut. Daarmee kreeg het scorebord een rechtvaardige stand en die zou bij het scheiden van de markt nog een stukje rechtvaardiger worden, toen achtereenvolgens Jan Dommerholt en Leon de Vries beide een treffer lieten noteren.



Daarmee kreeg de wedstrijd een passende uitslag, want Sneek Wit Zwart dat komende dinsdag tegen ONS Sneek oefent en komende zaterdag voor de beker bij vv Heerenveen op bezoek gaat, was gistermiddag toch gedurende grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij. De Snekers lieten echter na om dat zoals hiervoor al werd vermeld, eerder in de score tot uitdrukking te brengen.

Sneek Wit Zwart- Steenwijkerwold 4-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Colin Peemen (5.), 1-1 Stefan Westhof (19.), 2-1 Joey Westerhof )85.-pen.), 3-1 Jan Dommerholt (90.), 4-1 Leon de Vries (90.+3)

Scheidsrechter: J.P. IJkema

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp,, Kevin Huitema (Leon de Vries),, Joey Westerhof, Dani Mohamad (Roelof Strikwerda), Steffen Haytema (Daniël Bennik), Harvey de Boer, Stefan Westhof (Jurre Speelman), Freerk de Jong (Joris Speelman), Robin Semplonius en Jan Dommerholt

Bron: https://pengel.weebly.com/