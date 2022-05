Sneek Wit Zwart terug op de troon

Niets te halen

Dat de ploeg van trainer Carlo Rietdijk die zetel zou bestijgen, was in de openingsfase van de wedstrijd op sportpark De Braak uiteraard nog niet bekend c.q. duidelijk. Dat Sneek Wit Zwart als winnaar van het veld zou stappen werd de opponent echter meteen ingepeperd, want de formatie uit "Watergate City” reeg de mogelijkheden aaneen en gaf de ploeg uit de Friese badplaats geen moment de indruk dat er ook maariets te halen viel.



Bij pogingen van Jorn Wester, Alwin Velds, Sidney Veltkamp en Freerk de Jong stond of Makkum-doelman Hyltje Bosma, of de paal c.q. de lat aanvankelijk echter Sneker succes in de weg. Na iets meer dan een half uur was er voor de thuisclub echter geen houden meer aan en verscheen door toedoen van Wester alsnog of misschien beter: eindelijk de openingstreffer op het bord. Nadat Kevin Huitema na voorbereidend werk van Stefan Westhof nog naliet om de marge te verdubbelen, kopte diezelfde Wester in minuut 38 uit een corner van Velds de 0-2 tegen de touwen, waarna de hoekschopnemer zelf er tot twee keer toe verzuimde om de wedstrijd al voor rust in het slot te gooien.

Kwestie van tijd

Het bleek echter slechts een kwestie van tijd, want nadat de thuisclub vlak voor de thee nog even tegen sputterde en doelman Robert Jelsma voor het eerst echt aan de bak moest, zorgde Wester vlak na rust na een door Westhof terug gekopte bal met het hoofd voor de beslissing. Het was zijn derde van de avond maar geen onvervalste hattrick (drie doelpunten achter elkaar in één helft).



Dat bleek echter slechts een kwestie van tijd, want nadat de topscorer zelf met een omhaal had gemist en De Jong even later uit een voorzet van Velds de 0-4 liet noteren, begon het tweede deel van de grote Jorn Wester-show. Eerst rondde de spit voorbereidend werk van Westhof af en nog geen minuut later verzilverde Wester een strafschop die na een overtreding op Kevin Huitema door de arbiter van dienst werd toegekend, om vervolgens weer twee minuten later toch een onvervalste hattrick aan de geschiedschrijving toe te voegen



Applaus

Vijf minuten voor tijd brachten de Snekers Zwart nog een aantal verse krachten in, maar een publieks- c.q. applauswissel voor Wester zat er niet bij. Het applaus had toen echter al zes keer voor hem c.q. zeven keer voor zijn ploeg geklonken en .dat applaus zou kort na het eindsignaal nog een keer klinken, toen bleek dat Workum tegen SVM Marknesse een halve misstap had begaan en dat Sneek Wit Zwart weer alleen op de troon zat.

Makkum - Sneek Wit Zwart 0-7 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Jorn Wester (32.), 0-2 Wester (38,), 0-3 Wester (49.), 0-4 Freerk de Jong (74.), 0-5 Wester (77.) 0-6 Wester (78.-pen.), 0-7 Wester (80.)

Scheidsrechter: D.F. Bleeker

​Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp, Thijs Goes, Joris Speelman (46. Daniël Bennik), Stefan Westhof, Harvey de Boer (84. Marco Rijpkema), Leon de Vries (60. Joey Huitema), Kevin Huitema (84. Robin Semplonius), Jorn Wester en Freerk de Jong (84. Jan Dommerholt)