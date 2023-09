Sneek Wit Zwart strandt in het zicht van de haven

Juiste plek

Na iets meer dan vijf minuten spelere ontstond de eerste grote kans en die werd op het conto van de thuisclub bijgeschreven. Bij een corner stond Steffen Haytema bij de tweede paal namelijk helemaal vrij, doch de middenvelder slaagt er niet in om de bal tussen de palen te krijgen. Aan de andere kant deed Niels Kuperus zijn werk tussen de palen bij een poging van Marius de Vries naar behoren, waarna Robin Semplonius zijn neusje voor de goal weer eens eer aan deed. Na een schot van Sneker makelij kreeg doelman Christian Weijs de bal niet klem, waarna de jongs Sneek Wit Zwart-aanvaller weer eens op de juiste plek stond 1-0.



Onbestraft

Na die openingstreffer nam Oldeholtpade het initiatief over en dat resulteerde op het half uur in een poging van Stefan de Vries die op aangeven van Mark de Vries Sneek Wit-Zwart-doelman Kuperus tot een redding dwong. Niet veel later moest de sluitpost zich bij een schot van Emiel de Vries opnieuw strekken, waarna de rebound - een harde inzet van Peter de Vries - binnen de zestien tegen de arm van een verdediger aankwam. De arbiter van dienst was echter mild voor de thuisclub en liet het voorval onbestraft.



Geen verdubbeling

Dat gebeurde in een fase die achteraf als de sterkste van de bezoekers werd beoordeeld want na rust kwam “Olpae” niet meer bij dat niveau in de buurt. Na rust was het vooral Sneek Wit Zwart wat de klok sloeg, maar de Snekers verzuimden om de marge te verdubbelen of andersom, Oldeholtpade slaagde er in om de twee-nul van het bord te houden. Zo werd een inzet van Semplonius door Marcel Logchies van de lijn gehaald en behoedde doelman Weijs zijn ploeg bij een vrije trap van Leon de Vries voor een grotere achterstand, iets wat hij na ruime uur bij een mogelijkheid voor Semplonius nog een keer zou doen..



Wel verdubbeling

De ploeg van trainer Theo Los stelde daar niet veel tegenover en zorgde alleen via Bart Halsema voor enige dreiging en die stak schril af bij die van de thuisclub. Die verdubbelde een aantal minuten voor het einde van de reguliere speeltijd na een mooie combinatie en na een fraaie uithaal van Semplonius dan ook de marge en dat verschil gaf de verhouding goed weer. Daarmee was Sneek Wit Zwart zeker van een plek in de kokertjes, ook al omdat het slotoffensief van de bezoekers weinig teweeg bracht,



Tot de 89se minuut, toen een vrije trap van Wouter de Vries door Jesper Bos voor de voeten van Marius de Vries terecht kwam en die Sneek Wit Zwart uit en “Olpae” in de kokertjes schoot. Sneek Wit Zwart probeerde in “stoppage time” nog wel een derde treffer te forceren. Toen een poging van Semplonius over de goal van Weijs ging, was het lot van de Snekers echter bezegeld en daarmee gaat het toernooi om de districtsbeker noord dus voor het eerste sinds mensenheugenis zonder Sneek Wit Zwart verder.

Sneek Wit Zwart - Oldeholtpade 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Robin Semplonius (21.), 2-0 Semplonius (83.), 2-1 Marius de Vries (89.)

Scheidsrechter: J.E. Blom

Gele kaart: Niels Kuperus, Joey Westerhof (Sneek Wit Zwart), Marius de Vries (Oldeholtpade)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp,, Joey Westerhof, Roleof Strikwerda, Joris /Speelman, Daniël Bennik, Steffen Haytema, Leon de Vries, Robin Semplonius, Kevin Huitema en Jan Dommerholt

Bron: https://pengel.weebly.com/