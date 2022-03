Sneek Wit Zwart stelt Nick de Glee als assistent-trainer aan

De 34-jarige De Glee is evenals Boot in het bezit van UEFA TC 2 en heeft dit seizoen de o.19 van SC Joure onder zijn hoede. Daarvoor was de docent lichamelijke opvoeding in dezelfde functie actief bij het tweede elftal en de o.15 van de club uit Joure. Als voetballer droeg Nick de Glee o.a. het shirt van SC Joure, FC Wolvega en FFS uit Vegelinsoord.



Verder maakte de derdeklasser bekend dat Erhan Ergöz aanblijft als trainer van Sneek Wit Zwart 2, dat momenteel in de competitie de derde plaats inneemt. Ergöz zou komend seizoen de opleiding UEFA TC2 volgen. Hij heeft de deelname aan deze trainerscursus echter uitgesteld. waardoor hij in de gelegenheid is om zijn werkzaamheden als trainer-coach van het tweede elftal voort te zetten.

