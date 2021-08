Sneek Wit Zwart start met ruime overwinning

EPE- Sneek Wit Zwart dat voor een driedaags trainingskamp op de Veluwe verblijft, sloot vanmiddag in Epe de eerste wedstrijd in de voorbereiding af met een ruime overwinning. Na een 0-3 ruststand stokte de productie tegen vierdeklasser EZC '84 uiteindelijk bij 0-8, waarbij "rookie" Robin Semplonius in het tweede bedrijf drie treffers voor zijn rekening nam.

Semplonius begon op de bank en zag vanuit de dug-out dat Harvey de Boer al redelijk snel de strijd moest staken. Hij werd vervangen door Daniël Bennik en die stond nog maar koud in het veld, toen Stefan Westhof in een voorzet van Alwin Velds met het hoofd verzilverde. Nog geen drie minuten later vertolkte Jorn Wester de hoofdrol in een comedy capers-act van de doelverdediger van EZC '84. De van LSC 1890 teruggekeerde spits blokte de bal en verdubbelde al dan niet bewust de marge, waarna Leon de Vries na iets meer dan een half uur spelen een afvallende bal hoog in de touwen joeg (0-3).

Rits nieuwe spelers

Met een rits nieuwe spelers waaronder de al genoemde Robin Semplonius, begon Sneek Wit Zwart aan het tweede deel van het karwei en al redelijk snel na de "Wiederanpfiff" haalde men opnieuw de trekker over. Een voorzet van Freerk de Jong werd door Semplonius verzilverd en nog geen vijf minuten daarna was de jonge spits nadat hij na een steekpass van Sidney Vetlkamp de keeper had omspeeld, opnieuw succesvol.



Een minuut of tien na deze vijfde treffer ging "aanwinst" Jan Dommerholt met een blessure naar de kant en zijn vervanger Stefan Westhof maakte vervolgens het halve dozijn vol door de bal uit een hoekschop bij de tweede paal binnen te tikken. Vrijwel onmiddellijk na de spelhervatting was het opnieuw raak en deze keer was het Jorn Wester die na een steekpass van Veltkamp de keeper omspeelde en de trekker bediende. Daarmee was de koek nog niet op, want met nog een minuut of tien op de klok fungeerde Dani Mohamed met een knappe actie als werkvoorbereider en bepaalde Semplonius met zijn derde van de middag "im eerste Testspiel" de eindstand op 0-8.



​Komende zaterdag test Sneek Wit Zwart opnieuw en dan is Leeuwarder Zwaluwen - de voormalige club van trainer Carlo Rietdijk - op sportpark Tinga de tegenstander Dat duel begint om 14.30 uur, waarna het vlaggenschip op dinsdag 14 augustus om 20.00 uur op sportpark De Magere Weide in Leeuwarden de degens met LAC Frisia 1883 kruist.

EZC '84 - Sneek Wit Zwart 0-8 (0-3)

Doelpunten: 0-1 Stefan Westhof (12.), 0-2 Jorn Wester (15.), 0-3 Leon de Vries (33.), 0-4 Robin Semplonius (48.), 0-5 Semplonius (53.), 0-6 Westhof (76.), 0-7 Wester (76.), 0-8 Semplonius (80.)

Opstelling Sneek Wit Zwart 1e helft: Jelmer Popma, Joris Speelman, Thijs Goes, Brian Wittermans, Alwin Velds, Harvey de Boer (10. Daniël Bennik), Dani Mohamed, Leon de Vries, Stefan Westhof, Jorn Wester en Geart Hiemstra

Opstelling Sneek Wit Zwart 2e helft: Jelmer Popma, Sidney Veltkamp, Thijs Goes (62. Dani Mohamed , Joey Westerhof, Joris Speelman (61. Brian Wittermans) Daniël Bennik, Freerk de Jong, Nils Bruining, Jorn Wester, Robin Semplonius en Jan Dommerholt (65. Stefan Westhof)

Bron: https://pengel.weebly.com/