Sneek Wit Zwart probleemloos langs voorlaatste halte

Gespeeld

Aan de Paasloregel had Sneek Wit Zwart niet lang nodig om de score te openen, want al in minuut vijf kopte topscorer Jorn Wester - afgelopen donderdag met een aantal ploeggenoten nog actief op het 7x7 Toernooi van Waterpoort Boys - uit een voorzet al raak. Die marge werd een dik kwartier later verdubbeld, toen middenvelder Leon de Vries het eindstation van een goedlopende Sneker aanval was. Nog geen drie minuten later was het duel op sportpark De Boschkamp al gespeeld, toen Wester met zijn tweede van de middag optimaal van een misverstand in de groen-witte defensie profiteerde.



Score loopt op

De beide Sneker doelpuntenmakers kregen vervolgens kansen om de score verder op te voeren, maar bij een poging van Wester ontbrak het venijn, terwijl De Vries Willemsoord-doelman Christiaan Weijs op zijn weg vond. De dappere goalie van de thuisclub die tot die redding al 97 keer de bal uit het eigen netje had moeten halen, moest vervolgens bij de volgende Sneker aanvallen echter twee keer het antwoord schuldig blijven. Nadat Thijs Goes er net niet in slaagde om Harvey de Boer in stelling te brengen, schoot Freerk de Jong in dezelfde minuut na opnieuw een goed lopende aanval raak en weer drie minuten later haalde Wester na een fraai hakballetje van Sidney Vetkamp en na een dito voorzet van Alwin Velds voor de vijfde keer de Sneker trekker over.



Kwestie van tijd

In de eerste fase na rust kreeg Sneek Wit Zwart via Wester en De Jong een paar goede mogelijkheden de score verder op te voeren, maar bij beide heren stond het vizier niet goed afgesteld en daarmee bleef de beloning voor o.a. een mooie actie van De Vries uit. Toch leek een hogere score bij de overvloed aan kansen slechts een kwestie van tijd, maar die kwestie zou uiteindelijk toch bijna 25 minuten in beslag nemen en voor het einde hadden de bezoekers uit “Watergate City” een strafschop nodig.



Frommel

Die werd door Kevin Huitema feilloos benut. Daarmee liet de routinier al weer zijn achttiende van het seizoen noteren en vervolgens kreeg ook De Jong een aantal mogelijkheden om zijn seizoenstotaal behoorlijk op te krikken. Bij een schot fungeerde het kompas echter niet naar behoren en bij een kopbal van “Frommel” frommelde doelman Weijs de bal buiten de palen. Toch zou De Jong nog iets aan zijn productie doen, want met nog een minuut of vier op de klok wist hij alsnog één van de vele kansen te benutten en Weijs voor de zevende keer te passeren.



Met die ruime overwinning bleef Sneek Wit Zwart concurrent Workum voor en kan men zich langzaam maar zeker gaan opmaken voor de kampioenswedstrijd tegen Oudehaske die komende zaterdag aan de Molenkrite wordt afgewerkt.

Willemsoord - Sneek Wit Zwart 0-7 (0-5)

Doelpunten: 0-1 Jorn Wester (5.), 0-2 Leon de Vries (22.), 0-3 Wester (25.), 0-4 Freerk de Jong (38.), 0-5 (Wester (41.), 0-6 Kevin Huitema (69.-pen.),, 0-7 De Jong (86.)

Scheidsrechter: Th.J.W. van der Heijden

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp (58. Marco Rijpkema), Thijs Goes, Joey Westerhof( 58. Joris Speelman Daniël Bennik, Harvey de Boer (46. Dani Mohamad), Leon de Vries (58. Joey Huitema), Kevin Huitema, Jorn Wester en Freerk de Jong

Bron: www.pengel.weebly.com