Sneek Wit Zwart pakt ook Dronrijp in

Andere orde

Zoals in de voorbeschouwing op deze wedstrijd al werd gemeld, hebben ploegen die overstappen naar de zaterdag en die ook nog eens promoveren, het vaak lastig. Dronrijp vormde daar gistermiddag geen uitzondering op en hoewel de groen-witten met een kopballetje nog wel het eerste gevaar voor hun rekening namen, werd al heel snel duidelijk dat het niveau van Sneek Wit Zwart toch van een andere orde was. Al in de vierde minuut verdween het gespikkelde monster op de hot spot en voor zo’n klusje hebben de Sneker met Kevin Huitema een zekerheidje in de gelederen.



Verdubbeling

Nadat hij in de twaalfde minuut het aluminium op zijn weg vond, bracht diezelfde Huitema na iets meer dan een kwartier spelen Stefan Westhof in stelling en met een inzet in de kruising verdubbelde laatstgenoemde de marge. Vervolgens verdween een inzet van Semplonius naast. Eenzelfde lot was Huitema beschoren toen hij de te ver voor zijn doel staande goalie van de thuisclub met een lob probeerde te verschalken, terwijl een stiftje van de spits van Dronrijp eveneens naast de goal belandde. Het had de aansluiting kunnen zijn, maar in plaats van één-twee werd het op slag van rust nul-drie, toen Leon de Vries de doelman van Dronrijp en de eer aan Robin Semplonius gunde (0-3).



Kousen

Na rust verscheen Sneek Wit Zwart met dezelfde elf op het veld, maar het heilige moeten was er bij die stand wel vanaf. Daarop besloot trainer Carlo Rietdijk om zijn formatie met Harvey de Boer en Jan Dommerholt van nieuw impulsen te voorzien, terwijl de oefenmeester van de wit-zwarten even later ook nog Tiemen Landman inbracht. Dat had eigenlijk tegelijk met De Boer en Dommerholt moeten gebeuren, maar de linksback had toen niet de juiste kousen aan.



Mooiste

Van dit trio leek De Boer halverwege de tweede helft de vierde in te koppen, doch zijn naam verdween vanwege buitenspel van het formulier. Een minuut later was treffer nummer vier echter alsnog een voldongen feit en die vierde kwam op naam van Semoplonius die de trekker overhaalt toen de gasten de gastheren onder druk zetten. Daarmee was de wedstrijd wel beslist, al moest het mooiste toen nog komen. Drie minuten nadat “Sempie” de stand naar nul-vier tilde, herhaalde Steffen Haytema zijn kunststukje van vorige week door vanaf de rand van de zestien een vrije trap binnen te krullen. Waar het vorige week de eerste was, was het nu de laatste want in de resterende speeltijd zou niet meer worden gescoord, al kreeg Semplonius nog wel een mogelijkheid om zijn hattrick te voltooien.



Het bleef echter bij nul-vijf en op die uitslag viel weinig af te dingen. Met die uitslag is Sneek Wit Zwart samen met vv Heerenveen, Heerenveense Boys en SC Leovardia na twee speelronden mede-koploper en van dat trio komt laatstgenoemde komende zaterdag op Tinga op bezoek.

Dronrijp - Sneek Wit Zwart 0-5 (0-3.)

Doelpunten: 0-1 Kevin Huitema (5.), 0-2 Stefan Westhof (17.), 0-3 Robin Semplonius (42.), 0-4 Semplonius (67.), 0-5 Steffen Haytema (70..)

Scheidsrechter: F. van der Wal

Gele kaart: Sybren Blanksma, Noa van Gils, Patrick Postma (Dronrijp)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp (64. Tiemen Landman), Joey Westerhof, Roelof Strikwerda, Joris Speelman (71. Maarten Mesu), Daniël Bennik, (59. Harvey de Boer), Steffen Haytema, Leon de Vries (59. Jan Dommerholt), Stefan Westhof, Robin Semplonius en Kevin Huitema (71. Dani Mohamad)