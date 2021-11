Sneek Wit Zwart pakt koppositie en periodetitel

In de eerste periode van de wedstrijd kwam het eerste gevaar overigens van de gasten uit Easterein, maar de inzet was net niet zuiver genoeg en belandde op de buitenkant van de aluminium staander. Aan de andere kant was het bij zo'n beetje de eerste, de beste mogelijkheid echter wel raak, want na een hoekschop mocht Jorn Wester vrij inkoppen en die kopkans werd door de aanvaller feilloos verzilverd (1-0).

Pikstart

Daarmee bezorgde de aanvaller de thuisclub een pikstart, maar die werd niet gevolgd door "een goed rondje". Integendeel, een klein kwartier later kwam SDS op gelijke hoogte. Nadat Sneek Wit Zwart bij een door Joris Speelman van richting veranderde vrije trap nog goed weg kwam, bracht Stan Korbach de bezoekers langszij. Een paar minuten later leek echter een nieuwe voorsprong voor de thuisclub in de maak, maar na een indraaiende vrije trap van Alwin Velds werd een inzet van Joey Westerhof uit de doelmond gewerkt, zulks tot ontzetting van teammanager Martin van Klaveren.



​Niet lang na de wisseling van speelhelft moest doelman Robert Jelsma van Sneek Wit Zwart opnieuw handelend optreden en kort na die redding schoot Kevin Huitema aan de andere kant na een interceptie en een balletje breed van Jan Dommerholt voorlangs. Dik tien minuten later was Huitema echter wel trefzeker, toen hij een diepe bal oppikte, twee verdedigers zijn hielen liet zien en vervolgens beheerst afrondde (2-1).



Vervolgens was Huitema noch één van zijn ploeggenoten ter plekke, toen Dani Mohamad op de achterlijn een kunststukje uithaalde en de bal hard voor gaf. De champagne bleef dan ook in "the fridge" en ging even later bijna terug in de doos, toen SDS het Sneker doel onder vuur nam. Jelsma behoedde zijn ploeg echter voor de gelijkmaker door de bal tot hoekschop te verwerken en zag dat zijn ploeg luttele tellen later ontsnapte, toen die corner werd ingekopt en de verlengde bal op een haar na werd gemist.



​Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd had Wester bij wijze van spreken de kurkentrekker op het aanrecht kunnen leggen, toen hij de bal na een Sneker aanval voor de voeten kreeg. De inzet van de maker van de 1-0 was echter niet venijnig genoeg om de wedstrijd in het slot te gooien. Wester maakte zijn fout - voor zover men daarvan kon spreken - vijf minuten later echter meer dan goed toen hij de bal na een vrije trap over de doelman van SDS tegen de touwen kopte. Daarmee verzekerde hij Sneek Wit Zwart van de koppositie en van de eerste periodetitel, althans zo goed als zeker. Die toevoeging kon even later echter definitief uit het verslag, toen Alwin Velds middels een indraaiende corner de 4-1 liet noteren.



Daarmee veroordeelde hij de al genoemde teammanager tot een sprintje naar de koelkast en naar Teletekst waarop te lezen valt dat Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag Makkum ontvangt, na acht speelronden nog steeds zonder puntverlies is, iets wat toch voorzichtig doet denken aan een aantal seizoenen geleden, toen veel van de huidige spelers met ZET EM in de vijfde klasse geen enkel punt afstonden.

Sneek Wit Zwart - S.D.S. 3-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Jorn Wester (10.), 1-1 Stan Korbach (24.), 2-1 Kevin Huitema (60.), 3-1 Wester (84.), 4-1 Alwin Velds (90.)

Scheidsrechter: A. Bijker

​Gele kaart: Freerk de Jong (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman Alwin Velds, Jan Dommerholt, Freerk de Jong (Robin Semplonius). Dani Mohamad, Kevin Huitema en Jorn Wester

Bron: https://pengel.weebly.com/