Sneek Wit Zwart pakt in extremis de eerste overwinning

JOURE - Na het ondermaatse optreden van vorige week heeft Sneek Wit Zwart de streekderby tegen SC Joure in extremis in zijn voordeel beslecht. Pas in de 89ste minuut zorgde middenvelder Arton Musliu voor de bevrijdende 0-1 en daarmee voor de eerste overwinning van de Snekers in de tweede klasse.

Die hadden aan hun opstelling gesleuteld. Zo werd de geschorste Alwin Velds vervangen door centrale verdediger Thijs Goes waardoor Joey Westerhof naar de backpositie verkaste. Verder moesten de aanvallers Jeton Musliu en Robin Semplonius hun plek afstaan aan resp. middenvelder Harvey de Boer en aanvallende middenvelder Arton Musliu,



​Kansarm

Laatstgenoemde had in een kansarme eerste helft ook een rol in de eerste dreiging van Sneker zijde, toen hij een vrije trap van Kevin Huitema weer voor de goal bracht en Freerk de Jong vervolgens net niet de goede richting vond. Die vond de thuisclub aan de andere kant ook niet, omdat een ingreep van doelman Niels Kuperus net voldoende was, waarna Musliu een aantal minuten voor rust naliet om de wit-zwarten op voorsprong te zetten.



Tijd

Niet lang na de thee kwam de bal na een kopbal van De Jong uiteindelijk in de grijpgrage handen van Joure-doelman Mark Stuiver terecht en een kleine tien minuten later kreeg dezelfde goalie bij een kopbal van Sneker makelij hulp op de doellijn, waarna Thijs Goes met een blok voorkwam dat zijn keeper onder vuur kwam te liggen. Met nog een klein half uur op de klok begon de factor tijd meer en meer een rol te spelen, ook al omdat een inzet van De Jong naast de vijandelijke goal belandde en omdat het zoet bij twee pogingen aan de neus van invaller Robin Semplonius voorbij ging. Bij de eerste actie werd hij vanwege buitenspel teruggefloten en bij de tweede verdween zijn inzet naast.



In extremis

Toen Semplonius vervolgens op aangeven van Joey Huitema nog een keer naast schoot, leek het duel op een nul-nul gelijkspel en opnieuw op een teleurstelling voor de ploeg van trainer Carlo Rietdijk uit te draaien. Echter bij zo’n beetje de laatste aanval belandde de bal via Huitema jr. en Sempie jr. voor de voeten van Arton Musliu en viel de bal via de binnenkant van de paal alsnog binnen. Daarmee bezorgde de aanvallende middenvelder Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag op Tinga tegen SC Stiens speelt, na een niet al te makkelijke middag in extremis toch nog de eerste seizoenszege in de tweede klasse.

SC Joure - Sneek Wit Zwart 0-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Arton Musliu (89.)

Scheidsrechter: mevr. S.A. Brinkkemper

Gele kaart: Tjalling Terpstra, Senne Dijkstra (SC Joure) Joey Westerhof (Sneek Wit Zwart

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Joris Speelman, Thijs Goes, Daniël Bennik, Joey Westerhof, Harvey de Boer (79. Auke de Boer), Leon de Vries (79. Joey Huitema), Stefan Westhof (60. Robin Semplonius),, Arton Musliu, Freerk de Jong en Kevin Huitema