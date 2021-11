Sneek Wit Zwart overtuigend naar tweede ronde

De eerste van die vijf treffers viel aan de zesde minuut. Nadat de arbiter van dienst kort daarvoor na een handsbal deed of zijn neus bloedde, had de leidsman even later toen Jorn Wester binnen de beruchte lijnen werd neergelegd, geen andere optie. De doelman van Minnertsga kwam in de tweestrijd met Kevin Huitema echter als winnaar uit de strijd. De "pengel" moest over omdat diverse spelers te vroeg inliepen, waarna Huitema bij de herkansing voor de andere hoek koos (1-0).

De goalie van Minnertsga hield vervolgens Jorn Wester twee keer van scoren af en bij de laatste poging ranselde hij ook nog de rebound van Dani Mohamad uit zijn doel. Daarmee bleef de uitbreiding van de marge uit, maar het bleek slechts uitstel van executie. In minuut 25 drukte Huitema namelijk feilloos af, nadat een goed lopende Sneker aanval aanvankelijk op niets leek uit te lopen. in de slotfase van de eerste helft voltooide Huitema - na een interceptie van Joey Huitema - op aangeven van Wester zijn hattrick en een minuut later gaf Huitema na een pass van Alwin Velds de bal breed op diezelfde Wester die vervolgens beheerst de vierde tegen de touwen schoof.



Vanaf dat moment kon de ploeg uit de Waadhoeke alleen nog aan schadebeperking doen, maar dat ging de ploeg van oud Waterpoort Boys-trainer Duco Mulder niet al te best af. Sneek Wit Zwart liet na rust namelijk nog vijf keer het net trillen en de eerste keer vond al een minuut of zes na rust plaats, toen Kevin Huitema na een steekpass de bal in de verre hoek schoot. Zeven minuten later haalde Huitema in een overzichtelijke situatie opnieuw de trekker over en daarmee bepaalde hij de tussenstand op 6-0..



​De ploeg van Huitema die later werd vervangen door "the new kid on the block" i.c. Robin Semplonius, liet daarna de teugels ietwat vieren en daardoor kreeg Minnertsga in een één op één-situatie de mogelijkheid om de spreekwoordelijke eer te redden. Doelman Robert Jelsma hield zijn clean sheet echter in stand en zag even later, dat linksback Sidney Veltkamp na een prima loopactie in de korte hoek doel trof.



Niet lang daarna bleef de redding van de eer opnieuw uit omdat de paal een treffer in de weg stond, iets wat Wester bij de daaropvolgende tegenstoot ook moest ervaren. Daarmee leek de wedstrijd op een zevenklapper uit te draaien, maar in de slotminuten zou Sneek Wit Zwart nog twee keer toeslaan. Eerst rondde de al genoemde Semplonius na een door hemzelf opgezette één-twee beheerst af en een minuut later nam Wester na een teruggetrokken bal met een hard schot het slotakkoord voor zijn rekening (9-0). Daarmee plaatste Sneek Wit Zwart zich overtuigend voor de tweede ronde van de districtsbeker noord en die plaatsing was zoals hiervoor al in de inleiding werd vermeld, eigenlijk al na één helft beklonken.

Sneek Wit Zwart - Minnertsga 9-0 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Kevin Huitema (6.-pen.), 2-0 Kevin Huitema (25.), 3-0 Kevin Huitema (38.), 4-0 Jorn Wester (39.), 5-0 Kevin Huitema (51.), 6-0 Kevin Huitema (58.), 7-0 Sidney Veltkamp (76.), 8-0 Robin Semplonius (88.), 9-0 Wester (89.)

Scheidsrechter: W.J. Kimp

​Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Sidney Veltkamp, Thijs Goes, Joey Westerhof, Nils Bruining, Alwin Velds, Freerk de Jong (Joris Speelman), Dani Mohamad, Joey Huitema (onbekende speler), Kevin Huitema (Robin Semplonius) en Jorn Wester

Bron: https://pengel.weebly.com/