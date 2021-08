Sneek Wit Zwart opnieuw onderuit

IDSKENHUIZEN- Na nederlagen in de oefenduels tegen Leeuwarder Zwaluwen (1-0) en LAC Frisia 1883 (5-3) heeft Sneek Wit Zwart ook de derde confrontatie met een hoger gekwalificeerde tegenstander verloren. In Idskenhuizen was tweedeklasser VVI dat zich voor dit seizoen met o.a. de oud-SWZ-spelers Davey Lohman, Kevin Meijer en Hans Semplonius versterkte, met 2-0 te sterk voor de formatie van trainer Carlo Rietdijk.

Die formatie was met zestien acteurs en zonder sterkhouders als Harvey de /Boer en Alwin Velds naar Sportpark De Strike afgereisd, waar de nederlaag door de Snekers min of meer zelf werd ingeleid. Nadat beide ploegen op de niet al te kort geschoren mat op een enkel moment na, niet of nauwelijks mogelijkheden wisten te creëren, wierp Sneek Wit Zwart met een foutieve terugspeelbal van Nils Bruining namelijk de openingstreffer in de schoot van de oranjehemden.

VVI dat een aantal weken terug in de eerste helft van hun eerste optreden tegen ONS Sneek een prima indruk maakte, profiteerde optimaal van die fout en nam vlak voor rust afstand. Die afstand onderging na de thee toen het spelbeeld nagenoeg van hetzelfde laken en pak was, geen verandering, al probeerde Sneek Wit Zwart in de slotfase met een aantal wissels de aanval wel van nieuwe impulsen te voorzien. Die wissels i.c. Joey Huitema en Robin Semplonius slaagden er met hun ploeggenoten echter niet meer in om de achterstand weg te poetsen en om het Sneker vlaggenschip alsnog langszij te brengen. Sterker nog, bij het scheiden van de markt bekrachtigde de thuisclub de Sneker nederlaag met treffer nummer twee.



Aan die nederlaag - één uit de categorie "onnodig" - moet echter niet al te veel waarde worden toegekend, te meer omdat zoals hiervoor al werd vermeld, een aantal basiskrachten ontbraken. Of die komende dinsdag wanneer Sneek Wit Zwart op sportpark Tinga opnieuw een oefenwedstrijd afwerkt (aanvang 20.00 uur), wel aanwezig zullen zijn, is niet bekend. Wat wel bekend is, is dat men dan met SC Leovardia een tegenstander van gelijkwaardig niveau treft en dat er dan wellicht iets meer over de kracht van de "kersverse" Sneker derdeklasser verteld kan worden.

VVI - Sneek Wit Zwart 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 onbekende speler (42.), 2-0 onbekende speler (89.)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Joram Devilee, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Thijs Goes, Nils Bruining, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Leon de Vries, Kevin Huitema, Jorn Wester en Dani Mohamad - wisselspelers Joey Huitema, Jelmer Popma, Robin Semplonius, Joris Speelman en Stefan Westhof