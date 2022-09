Sneek Wit Zwart opent poulefase met een remise

Bij de voorzet van Robin Semplonius was echter geen ploeggenoot aanwezig om dat droomscenario realiteit te maken en die vermelde even later een 2-2- gelijkspel, waarmee voor beide ploegen de mogelijkheid om zich voor de KO-fase te plaatsen nog steeds volop aanwezig is.



Slagvaardig

Beide ploegen schotelden het publiek overigens een onderhoudende wedstrijd voor. Daarin was de thuisclub aanvankelijk het meest slagvaardig en dat leidde na een klein half uur tot de openingstreffer van Bard Pultrum. Niet lang daarna toonde ook Sneek Wit Zwart de nodige slagvaardigheid, toen Kevin Huitema de bal na een fraaie voorzet van linksback Alwin Velds op al even fraaie wijze tegen de touwen werkte.



Vervolgens kregen de bezoekers uit “Watergate City” voor rust nog een paar mogelijkheden om het net te doen trillen. Stefan Westhof werd op weg naar de vijandige veste vanwege buitenspel (?) echter teruggefloten en in "the dying seconds” van het eerste bedrijf behoedde Fean-doelman Fincent van der Veen de thuisclub na een vrije trap van Alwin Velds en een kopbal van Freerk de Jong voor een achterstand.



Semplonius

​het begin van de tweede helft was minder opwindend en na een kwartier besloot Rietdijk om de hartslag van de aanwezige toeschouwers met het inbrengen van Robin Semplonius te verhogen. Dat leek te lukken want de jonge spits kreeg in de daaropvolgende minuten tot twee keer toe een mogelijkheid om de Snekers aan een voorsprong te helpen. Bij de eerste vond hij na opnieuw een voorzet van Velds de al genoemde sluitpost van de thuisclub op zijn weg en bij de tweede was zijn kopbal na voorbereidend werk van Kevin Huitema niet venijnig genoeg.



Veerkracht

Vervolgens liet ook Stefan Westhof na om de wit-zwarten op pole-position te zetten, waarna een oude voetbalwet weer eens van zich deed spreken. Daar waar Sneek Wit Zwart verzuimde om de kansen te benutten, sloeg de ploeg van trainer Minno van der Werff bij één van de weinige mogelijkheden via Erwin Tabak onmiddellijk toe. Sneek Wit Zwart toonde evenals in de eerste helft echter veerkracht, al bleef de gelijkmaker deze keer iets langer uit. Nadat bij een afstandsschot van Semplonius nog de goede richting (net over) ontbrak, kwam “de redding” twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd na een afgemeten voorzet van Alwin Velds op het bordje en het hoofd van Freerk de Jong te liggen en zo’n klusje kan men in de regel wel aan de aanvaller overlaten.



Dat succesvolle klusje kreeg zoals hiervoor al werd vermeld, bij een voorzet van Semplonius bijna nog een vervolg, maar het droomscenario kreeg dat uiteindelijk zoals hiervoor ook al werd vermeld, niet. Niettemin hield Sneek Wit Zwart met de remise uitzicht op het bereiken van de KO-fase van de beker en in de aanloop daarnaar spelen de Snekers komende zaterdag tegen Workum, dat gistermiddag op eigen terrein met 1-3 van Leeuwarder Zwaluwen verloor.

’t Fean ’58 - Sneek Wit Zwart 2-2 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Bard Pultrum (26.), 1-1 Kevin Huitema (32.), 2-1 Erwin Tabak (78.), 2-2 Freerk de Jong (88.)

Scheidsrechter: M. Rozema



Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Thijs Goes, Joris Speelman, Daniël Bennik (86. Gerhard Potma), Leon de Vries, Stefan Westhof, Arton Musliu, Freerk de Jong, Jeton Musliu (61. Robin Semplonius) en Kevin Huitema