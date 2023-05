Sneek Wit Zwart na zege kandidaat voor de play offs om promotie

Nota​

Voor die klassering was Sneek Wit Zwart afhankelijk wat er o.a. bij het duel tussen FC Wolvega en FC Burgum gebeurde en diende men zelf met concurrent Zeerobben af te rekenen. Bij die afrekening werd de eerste post bij wijze van spreken al vroeg op de nota gezet, want na negen minuten mocht Joram Smits na een splijtende pass alleen op doelman Theo Nota afgaan. Vervolgens kwam de ploeg uit Sneek met een bal op de lat en een rebound van Jordy Torenbeek met de schrik vrij, waarna de formatie van Henk Konings en Drewes Janssen bij een scrimmage drie keer een mogelijkheid kreeg en die evenzo vele malen liet liggen.



Dodelijk effectief

Daar waar Zeerobben verzuimde om de trekker over te halen, was de ploeg van trainer Carlo Rietdijk juist heel slagvaardig en opnieuw had Smits daarin een aandeel. De vervanger van Jan Dommerholt stuurde namelijk Stefan Westhof diep en die bracht op zijn beurt Robin Semplonius in stelling. Nou dan weet je het meestal wel en ook deze keer was de jonge aanvaller met al weer zijn zeventiende seizoenstreffer dodelijk effectief.



Beslist

Zeerobben probeerde vervolgens via Durk Ennema de gelijkwaardige eerste helft met een iets meer gelijkwaardige stand af te sluiten, maar Sneek Wit Zwart-doelman Niels Kuperus verwerkte de inzet van de Harlinger tot hoekschop. Die bracht geen gevaar meer te weeg en ook in de tweede helft was de dreiging van de ploeg uit de Friese havenstad niet al te groot. Nadat Semplonius uit een voorzet van Smits naast had gekopt, was een vrije trap van Patrick Amels namelijk niet zuiver genoeg om Kuperus in problemen te brengen, iets dat invaller David van der Pol die Sneek Wit Zwart eerder in de heenwedstrijd met twee treffers de das omdeed, later in de tweede helft ook niet lukte.



​De wedstrijd was toen inmiddels beslist, want een minuut of vijf eerder had Stefan Westhof op fraaie wijze de derde Sneker treffer tegen de touwen gewerkt. Bij de Snekers was “man of the match” Joram Smits toen inmiddels afgelost door Joey Huitema en later verscheen Nahimro Lacroes nog binnen de lijnen voor Freerk de Jong. Zij zagen dat doelman Kuperus vlak voor tijd met een foutje nog bijna een tegentreffer inleidde. Die zou echter alleen voor de statistieken van belang zijn geweest. De wedstrijd was toen namelijk al lang en breed beslist in het voordeel van Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag dus al hoog gekwalificeerde ploeg zonder periodetitel bij kampioen FC Burgum op bezoek gaat.

Sneek Wit Zwart - Zeerobben 3-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Joram Smits (9.), 2-0 Robin Semplonius (29.), 3-0 Stefan Westhof (74.)

Scheidsrechter: P. Pool

Gele kaart: Jordy Torenbeek (Zeerobben)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp, Daniël Bennik, Joris Speelman, Harvey de Boer, Jurre Speelman, Stefan Westhof, Freerk de Jong (84. Nahimro Lacroes), Robin Semplonius, Kevin Huitema en Joram Smits (70. Joey Huitema)