Sneek Wit Zwart na nederlaag in de wachtkamer

Slechte dienst

Het duel op sportpark Nylan had overigens ook geheel anders kunnen verlopen lopen, indien Robin Semplonius in de openingsminuten de bal nadat hij Zwaluwen-doelman Bart Wielenga al had omspeeld, gewoon binnen had getikt. De jonge aanvaller kreeg de bal echter niet tussen de palen en bewees daarmee zijn ploeg een slechte dienst. Na die misser lag het initiatief vooral bij de thuisclub, maar schade viel er vanaf het complex aan de Middelzeelaan vooralsnog niet te melden. Een vrije trap was een eenvoudige prooi voor doelman Niels Kuperus, waarna Leeuwarder Zwaluwen bij een kopbal van Rick van Loon en drie opeenvolgende doelpogingen ook niet juichend naar de middenstip kon terugkeren.



Raak

Het bleek echter slechts uitstel van executie, want even later was het door toedoen van de hiervoor al genoemde Van Loon wel raak (1-0). Sneek Wit Zwart probeerde die achterstand in de slotminuten van het eerste bedrijf nog weg te werken, maar zowel een poging van Semplonius als een vrije trap van Alwin Velds waren “zu harmlos”. Meteen na de wisseling van speelhelft gold dat laatste ook voor een vrije trap van de thuisclub die in de grijpgrage handen van Kuperus belandde, en voor een niet al te hard schot van spits Jeton Musliu.



Zweet

Een uithaal van Leon de Vries zorgde daarentegen bij de Leeuwarders voor meer zweet op de “foarholle”, al veegde Wielenga dat met een prachtige redding gelijk weer weg. De druppels keerden vervolgens bij een scrimmage voor Wielenga’s domein nog een beetje terug en in de slotminuut helemaal, toen good old Freerk de Jong met een kopbal op de lat het geluk niet en de doel,man van Leeuwarder Zwaluwen de mazzel wel aan zijn zijde had.



Derhalve bleef het bij 1-0 en met die uitslag zit Sneek Wit Zwart dat zaterdag met een uitwedstrijd tegen Workum aan de competitie begint, voor wat betreft een plek in de welbekende kokertjes dus tot dinsdagavond in de wachtkamer. Bij een overwinning van Leeuwarder Zwaluwen tegen 't Fean ’58 gaan de Snekers alsnog door en bij elk ander resultaat is de ploeg van trainer Carlo Rietdijk uitgeschakeld.

Leeuwarder Zwaluwen - Sneek Wit Zwart 1-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Rick van Loon (35.)

Scheidsrechter: S.D. Tyler

Gele kaart: Rick van Loon (Leeuwarder Zwaluwen) Robin Semplonius, Daniël Bennik (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Daniël Bennik, Joris Speelman, Daniël Bennik, Leon de Vries (71. Stefan Westhof). Arton Musliu, Freerk de Jong,. Kevin Huitema, Jeton Musliu en Robin Semplonius .(75. Gerhard Potma)

Bron: www.pengel.weebly.com​