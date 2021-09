Sneek Wit Zwart na matige pot groepswinnaar

BEETGUM-Na de eclatante zege op Mulier liep het bij Sneek Wit Zwart in de laatste poulewedstrijd van de districtsbeker noord echter allesbehalve soepel. Hoewel de squadra van oefenmeester Carlo Rietdijk de wedstrijd won en zich daarmee als groepswinnaar van een plek in de kokertjes verzekerde, kostte het toch de nodige moeite om Beetgum over de knie te leggen.

De ploeg uit de Kleihoeke die om uiteenlopende redenen een aantal jeugdspelers moest inpassen, hield het twee klassen hoger spelende Sneek Wit Zwart behoorlijk in bedwang, vooral als men bedenkt dat de formatie van trainer Tiede Dijkstra een week eerder tegen SC Bolsward maar liefst negen tegentreffers moest incasseren. Nu werden dat er twee en die werden op sportpark "t Bosk" eerlijk over beide helften verdeeld.

Daarmee kwalificeerde Sneek Wit Zwart zich zoals hiervoor al werd vermeld, als groepswinnaar voor de KO-fase van de beker en dat is uiteraard een felicitatie waard. Het vertoonde spel gaf daarentegen minder reden tot vreugde. Dat was namelijk van een matig niveau en wat dat betreft is er voor Rietdijk c.s. nog wel werk aan de winkel. Dat niveau zal namelijk omhoog moeten, wil Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Willemsoord aan de competitie begint, in diezelfde competitie een rol van betekenis vervullen.

Beetgum - Sneek Wit Zwart 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 onbekende speler, 0-2 onbekende speler

Scheidsrechter: F.H. Albada

​Gele Kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Thijs Goes, Joey Westerhof, Alwin Velds, Daniël Bennik, Jorn Wester, Leon de Vries, Freerk De Jong, Robin Semplonius, Joey Huitema en Kevin Huitema

Bron: https://pengel.weebly.com/