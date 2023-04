Sneek Wit Zwart na “it kjellet swier-zege” zo goed als veilig

Moeizaam

Dat wedstrijden tegen lager gekwalificeerde tegenstanders soms verdomd lastig zijn, werd vanmiddag weer eens bewezen. Sneek Wit Zwart beleefde namelijk een moeizaam begin waarbij de thuisclub meteen twee grote kansen kreeg en waarbij de Snekers al vroeg in de wedstrijd Thijs Goes kwijt raakten. De centrale verdediger moest met een blessure naar de kant en dat moest Robin Semplonius na een klein half uur ook. Daarmee raakte Sneek Wit Zwart naast zijn aanvoerder ook nog eens zijn topscorer kwijt en daar kwam even later nog een tegentreffer bovenop. Die treffer tot stand door toedoen van Jelco Witteveen en die viel op dat moment niet onterecht te noemen.



Geluk

Sneek Wit Zwart reageerde maar had bij een inzet op de paal van Stefan Westhof het geluk niet aan zijn zijde. Dat kroopvlak voor rust echter op schoot bij de Snekers, want na een snel genomen vrije trap kopte Kevin Huitema de bal door op Freerk de Jong en die kopte met zijn tiende seizoenstreffer Sneek Wit Zwart nadat Hardegarijp. Daarbij zat het geluk vooral in het tijdstip waarop de één-één viel, en dat geluk werd vlak voor het rustsignaal nog groter toen er een streep door de twee-één ging.



Panklaar

Na de thee van de Hardegarijpster versie van Kees de Vries leek Sneek Wit Zwart door te drukken, maar Jan Dommerholt hield aan een inzet niet meer dan een corner over en bij een kopbal van Stefan Westhof uit een voorzet van De Jong was de opbrengst zelfs nog minder. In de daaropvolgende fase was de opbrengst twee gele kaarten. In die tijdspanne had Sneek Wit Zwart het opnieuw lastig, totdat Dommerholt zijn tegenstander het bos instuurde en vervolgens de bal panklaar klaar legde voor de inkomende Westhof. Daarmee was de wedstrijd echter nog niet gespeeld en dat bleek vijf minuten later, toen de bezoekers uit Sneek bij een inzet op de lat wel heel erg goed wegkwamen.



Ook in de slotfase toen Hardegarijp nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker, was het billen knijpen.. De gelijkmaker zou echter niet meer op het bord verschijnen en derhalve bleef de marginale voorsprong van de bezoekers tot het einde in takt. Daarmee schreef Sneek Wit Zwart voor de derde opeenvolgende week een overwinning bij en met die derde zege op rij steeg de ploeg van trainer Carlo Rietdijk naar plek vijf. De wit-zwarten hebben nu vijf punten voorsprong op de “Relegationszone” en met nog drie wedstrijden te gaan lijkt men daarmee zo goed als helemaal veilig.

Hardegarijp - Sneek Wit Zwart 1-2 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Jelco Witteveen (27.), 1-1 Freerk de Jong (45.), 1-2 Stefan Westhof (72.)

Scheidsrechter: J. Boers

Gele kaart: Harvey de Boer, Jurre Speelman, Joris Speelman (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp, Auke de Boer, Thijs Goes (6. Jurre Speelman), Joris Speelman, Daniël Bennik Stefan Westhof, Freerk de Jong (83. Joey Huitema), Kein Huitema, Robin Semplonius (26. Harvey de Boer) en Jan Dommerholt