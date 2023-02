Sneek Wit Zwart met winst richting veilig gebied

Spekkoper

Met die overwinning die door een late treffer van Freerk de Jong nog een goaltje hoger uitviel, verliet Sneek Wit Zwart sportpark Meinga als spekkoper. Weliswaar ontsteeg de formatie van trainer Carlo Rietdijk daarmee de herkansingszone (nog) niet, maar daarmee sprong men wel op de bagagedrager van het veilig gebied dat dit seizoen op plek acht begint. Bovendien hebben de mannen van de Molenkrite nu evenveel punten als LAC Frisia 1883 en SC Leovardia en maar drie punten minder dan nummer vier FC Wolvega.



“Nothing on the hand"

Bij de manschappen van Rietdijk draafde Sidney Veltkamp voor het eerst dit seizoen op. De verdediger die een half jaar in het buitenland verbleef, nam de plek in van Joey Westerhof en beleefde in het wit en zwart dus een prima rentree die al vroeg zijn beslag leek te krijgen. Na wat kansjes aan beide zijden waren Robin Semplonius en de al genoemde Kevin Huitema trefzeker en leek er voor de Tinga Boys “nothing on the hand” om ook maar eens een bijdrage aan het steenkolen-engers te leveren. GAVC kwam echter in het eerste deel van de tweede helft via MNagiel Nsilu en een benutte strafschop van Tjeerd Andries Andringa sterk terug en even gingen de gedachten terug naar vorige week en naar de heenwedstrijd van begin oktober, toen de Snekers ook een voorsprong en punten verspeelden.



Gespeeld

Voor en na de gelijkmaker was het bij Freerk de Jong twee keer een kwestie van net niet. Bij de derde poging van “Frommel” was het echter wel raak. Uit een scherp aangesneden hoekschop van Alwin Velds zette “the man from Hielpen” Sneek Wit Zwart namelijk opnieuw op voorspring en toen Kevin Huitema tien minuten later met “sien sukuladebeen” de 2-4 liet noteren, was de wedstrijd gespeeld, al moest doelman Niels Kuperus bij het scheiden van de markt nog wel een keer handelend optreden om de derde Grouster treffer van het bord te houden.



​Zijn collega Twan Kuitert moest daarentegen nog wel een keer de gang naar het net maken en wel in de slotminuut, toen De Jong met zijn tweede van de middag de eindstand op 2-5 bepaalde. Daarmee voegde Sneek Wit Zwart dat op 4 maart de competitie vervolgt met een thuiswedstrijd tegen SC Joure, niet alleen drie “wichtige Punkte” aan het totaal toe, maar heeft men zoals hiervoor al werd vermeld, ook de plekken zonder aanvullende verplichtingen binnen handbereik.

G.A.V.C. - Sneek Wit Zwart 2-5 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Robin Semplonius (20.), 0-2 Kevin Huitema (36.), 1-2 Magiel Nsilu (52.), 2-2 Tjeerd Andries Andringa (63.-pen.), 2-3 Freerk de Jong (71.), 2-4 Huitema (80.), 2-5 De Jong (90.)

Scheidsrechter: J.A.W. Zijl

Gele kaart: Ron Siderius (GAVC), Joris Speelman (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Sidney Veltkamp, Thijs Goes, Joris Speelman, Daniël Bennik, Harvey de Boer, Leon de Vries (75. Stefan Westhof). Freerk de Jong, Robin Semplonius (67. Jan Dommerholt) en Kevin Huitema

Bron: https://pengel.weebly.com

