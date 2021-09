Sneek Wit Zwart met monsterzege richting KO-fase

Die kandidatuur werd met een vrij offensieve opstelling nagestreefd, want trainer Carlo Rietdijk had tegen de vijfdeklasser zo'n beetje al zijn spitsen opgetrommeld. Van hen opende Robin Semplonius die vorige week in en tegen Bolsward als Sneek Wit Zwart's "Guardian Angel" fungeerde, na een dik kwartier het bal.

Toen Sneek Wit Zwart na een half uur via Kevin Huitema in kort tijdsbestek de score naar 3-0 opvoerde, was duidelijk dat het voor SV Mulier deze middag een kwestie van tegenhouden zou worden. Dat laatste lukte vervolgens nog een "stief kwartierke", maar op slag van rust sloeg Kevin Huitema met zijn tweede van de middag voor de vierde keer een bres in het rood-witte bolwerk.



Dat bolwerk schudde in het eerste kwartier na rust op zijn grondvesten, want in no-time voerde de thuisclub de score op naar 8-0. Eerst liet Jorn Wester treffer nummer vijf noteren, waarna Kevin Huitema in minuut 56 en 57 zijn kwartet volmaakte en nog geen drie minuten toverde de thuisclub ook de achtste uit de schoen .Op dat moment lag met nog een half uur op de klok een uitslag met dubbele cijfers waarvan in het nog niet zo grijze ZET EM-verleden met enige regelmaat melding werd gemaakt, in het verschiet. Van dat bericht hoefde de "Witmarsum Post" uiteindelijk echter geen melding te maken, want in het laatste half uur van deze eenzijdige wedstrijd bleef de productie beperkt tot een treffer van Stefan Westhof.



​Niettemin liet de uitslag niets aan duidelijkheid te wensen over en met die monsterscore stelde Sneek Wit Zwart zich zoals hiervoor al werd vermeld, nadrukkelijk kandidaat voor de KO-fase. Alleen wanneer de Snekers in de laatste wedstrijd in en tegen Beetgum onderuit gaan en naaste belager SC Bolsward met ruim verschil van SV Mulier wint, zou kwalificatie nog aan de Sneker neus voorbij kunnen gaan.

Sneek Wit Zwart - SV Mulier 9-0 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Robin Semplonius (18.), 2-0 Kevin Huitema (30.), 3-0 Freerk de Jong (32.), 4-0 Kevin Huitema (45.), 5-0 Jorn Wester (54.), 6-0 Kevin Huitema (56.), 7-0 Kevin Huitema (57.), 8-0 onbekende speler (60.), 9-0 Stefan Westhof (77.)

Scheidsrechter: P. Dobma

​Gele Kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Jelmer Popma, Thijs Goes, Joey Westerhof, Alwin Velds, Daniël Bennik, Jorn Wester, Stefan Westhof, Freerk De Jong, Robin Semplonius, Dani Mohamad en Kevin Huitema

Bron: https://pengel.weebly.com/