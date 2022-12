Sneek Wit Zwart loopt na rust weg bij Hardegarijp

Mogelijkheden te over

Het scorebord geeft minuut vier aan, wanneer Leon de Vries met een voorzet Kevin Huitema in stelling brengt en die op beheerste wijze de openingstreffer tegen de touwen schuift. Het was een droomstart voor de geplaagde promovendus, maar het bleek geen opmaat naar meer, al kreeg Sneek Wit Zwart nadien via de al genoemde Kevin Huitema, Robin Semplonius en Alwin Velds mogelijkheden te over om de marge te verdubbelen. Huitema schoof de bal echter in de handen van doelman Jouke Vleer, Semplonius werd vanwege buitenspel afgevlagd en Velds vond na een fraaie aanval doelman Darius Veenstra op zijn weg. Veenstra die na dik twintig minuten de geblesseerde Vleer had afgelost, stond vervolgens op het half uur bij een scrimmage in het middelpunt der belangstelling en aantal minuten later toen Thijs Goes uit een corner in kopte, ging de tweede Sneker treffer er ook niet in.



Spektakel

Dat laatste gebeurde op slag van rust door toedoen van Harvey de Boer wel en daarmee kwam een einde aan het spektakel dat een minuut of tien duurde. Daarvoor hadden de bezoekers de stand in kort tijdsbestek namelijk naar 1-2 getild. Kort na de kopbal van Goes liet Sandro van Strien bij een één op één-situatie de gelijkmaker gemaakt en niet lang daarna werkte Tije Peerden in wat later de sterkste fase van de gasten bleek te zijn, de 1-2 tegen de touwen.



In het slot

Na de thee liet het spektakel even op zich wachten, maar na dik tien minuten leek Sneek Wit Zwart de draad weer op te pakken. Leek, want Robin Semplonius moest uiteindelijk in Darius Veenstra zijn meerdere erkennen. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want vijf minuten later bracht Stefan Westhof alsnog de derde Sneker treffer op het bord. Nadat een kopbal van Leon de Vries in de handen van Veenstra belandde, zette Arton Musliu op aangeven van Semplonius de 4-2 op het bord. Daarmee was de wedstrijd dicht bij zijn beslissing en die werd een kwartier voor tijd definitief, toen assistkoning Leon de Vries - hij was bij drie treffers betrokken - Jan Dommerholt in staat stelde om de wedstrijd in het slot te gooien.



Dommerholt kreeg kort daarop een goede mogelijkheid om de score verder op te voeren. Hij liet die onbenut en ook de assistkoning vond even later niet de goede richting. Niettemin leek Sneek Wit Zwart het halve dozijn vol te gaan maken. Nadat Alwin Velds na een serie mooie aanvallen er ook niet in slaagde om de zesde te produceren, verdween de bal bij de volgende tegenaanval op de stip en gaf Rick de Groot de stand in extremis nog een iets ander aanzien. Op de Sneker overwinning had die “pengel” echter geen invloed, want de wedstrijd was toen al lang en breed in het voordeel van Sneek Wit Zwart beslist.

Sneek Wit Zwart - Hardegarijp 5-3 (2-2)

Doelpunten: 1-0 Kevin Huitema (4.), 1-1 Sandro van Strien (35.), 1-2 Tije Peerden (41.), 2-2 Harvey de Boer (44.), 3-2 Stefan Westhof (62.), 4-2 Arton Musliu (68.), 5-2 Jan Dommerholt (75.), 5-3 Rick de Groot (89.-pen.0

Scheidsrechter: J.M. Ottens

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman (77. Nils Bruining), Leon de Vries, Harvey de Boer (73. Jurre Speelman), Stefan Westhof (64. Daniël Bennik), Kevin Huitema (57. Jan Dommerholt), Robin Semplonius en Arton Musliu (73. Joey Huitema)

Bron: https://pengel.weebly.com/