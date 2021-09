Sneek Wit Zwart krijgt SC Bolsward pas in extremis op de knieën

BOLSWARD- In Bolsward bleek de lokale Ès Céé zoals op deze site in de voorbeschouwing al was aangekondigd, een zeer taaie opponent. De thuisclub werkte op sportpark Het Bolwerk namelijk tot vier keer toe een achterstand weg en de vierdeklasser moest eerst in de slotminuten toen Robin Semplonius in kort tijdsbestek twee keer toesloeg, het hoofd voor Sneek Wit Zwart buigen.

De ploeg van trainer Carlo Rietdijk kende in de Hanzestad door een vroeg doelpunt van Kevin Huitema nog wel een prima start, maar kreeg daarna keer op keer te maken met de veerkracht van de thuisclub. Eerst herstelde Marvin Dijkstra het evenwicht en toen Thijs Goes de Snekers na een minuut of vijfentwintig andermaal op voorsprong zette, kwam SC Bolsward opnieuw met een antwoord.

Toen Freerk de Jong op slag van rust de derde Sneker treffer liet noteren, leek dat het effect van een mokerslag te hebben. Leek, want via topscorer Bart Gietema kwam de thuisclub na rust oor de derde keer langszij en nadat linksback Alwin Velds voor de 3-4 had gezorgd, lukte dat met nog zo'n minuut of zes op de klok nog een keertje. Daarmee leek SC Bolsward aan de eerste bekerconfrontatie een punt over te houden, maar in extremis moest men zoals hiervoor al werd vermeld, toch nog de eer en de punten aan Sneek Wit Zwart laten, toen Robin Semplonius in de 88ste en 89ste minuut met twee treffers de definitieve tikken uitdeelde.



Komende zaterdag komt Sneek Wit Zwart opnieuw voor de beker in actie. Dan is vijfdeklasser SV Mulier te gast aan de Molenkrite, waar om 15.00 uur wordt afgetrapt.

SC Bolsward - Sneek Wit Zwart 4-6 (2-3)

Doelpunten: 0-1 Kevin Huitema (10.), 1-1 Marvin Dijkstra (16,), 1-2 Thijs Goes (25.), 2-2 onbekende speler (38.), 2-3 Freerk de Jong (45.), 3-3 Bart Gietema (68.), 3-4 Alwin Velds (73.), 4-4 onbekende speler (84.), 4-5 Robin Semplonius (88.), 4-6 Semplonius (89.)

Scheidsrechter: A. van Tuinen

​Gele Kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/