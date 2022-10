Sneek Wit Zwart komt met de schrik vrij in Twijzel

Mogelijkheden

Sneek Wit Zwart maakte het zichzelf onnodig moeilijk, want al in de openingsfase kreeg de formatie van trainer Carlo Rietdijk via Robin Semplonius een tweetal mogelijkheden om de thuisclub op achterstand te zetten. De jonge spits slaagde er echter niet in om de wedstrijd in een vroeg stadium open te breken en dat laatste lukte Freerk de Jong en Jeton Musliu in het vervolg van de eerste helft ook niet, al had laatstgenoemde het geluk niet aan zijn zijde toen zijn kopbal op de lat belandde.



De nul

Pas na een dik half uur stond keeper Niels Kuperus voor het eerst in de schijnwerpers,. De sluitpost hield echter met een prima redding de nul en zag vervolgens dat de bal in de rebound over zijn doel verdween. Ook zijn collega-doelman verrichte in het eerste bedrijf nog een goede richting, toen De Jong na een vrije trap van Alwin Velds van dichtbij de nul van het bord leek te halen, Leek en ook in de openingsminuten van het tweede bedrijf bleef dat cijfer staan, omdat een schot van Joey Huitema over de vijandelijke veste ging en omdat Kuperus de thuisclub andermaal van scoren afhield.



Achtervolging

In de 53ste minuut moest de prima keepende Kuperus bij een inzet van Johannes Storm echter toch het hoofd buigen, waarna Sneek Wit Zwart in de achtervolging moest. Dat werd uiteindelijk een kwestie van “voor de helsdeuren”, ook al omdat de 2-0 in de daaropvolgende fase eerder in de lucht hing dan de gelijkmaker. SC Twijzel liet echter na om de achtervolging vanuit het perspectief van de Snekers nog een stuk lastiger te maken, terwijl Semplonius aan de andere kant met nog een dik kwartier op de klok verzuimde om die te beëindigen. Dat laatste lukte Velds ook niet want bij een tweetal inzetten met de fluwelen linker stond de paal en de doelman van de thuisclub de 1-1 in de weg.



Strafschoppen

Dat laatste gebeurde een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd en velen op sportpark De Moune hielden al rekening met een stunt. Zij rekenden zich echter te rijk. In de derde minuut van de toegevoegde tijd bracht Leon de Vries de Snekers namelijk alsnog langszij en daarmee kwam Sneek Wit Zwart toch met de schrik vrij. Vervolgens moesten strafschoppen de beslissing brengen. Freerk de Jong, Alwin Velds, Joey Westerhof, Harvey de Boer en Kevin Huitema schoten alle vijf onberispelijk raak, terwijl Niels Kuperus de eerste “pengel” van SC Twijzel tegenhield. Daarmee leverde de goalie een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de plek in de tweede ronde van de beker.



​Voordat die volgende ronde op het programma verschijnt, komen de Snekers nog een aantal keren in competitieverband in actie. Komende zaterdag is het Sneker gezelschap echter vrij. In een competitie met een oneven aantal ploegen is het dan de beurt van Sneek Wit Zwart is om stil te zitten.

Sneek Wit Zwart 1-1 (0-0) Sneek Wit Zwart wint na strafschoppen

Doelpunten: 1-0 Johannes Storm (53.) , 1-1 Leon de Vries (90.+3)

Scheidsrechter: R.M.A.M. Vonk

Gele kaart: Klaas-Jan Fokkema (SC Twijzel), Leon de Vries, Nils Bruining (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Thijs Goes, Auke de Boer, Nils Bruining (71. Joris Speelman), Harvey de Boer (79. Joey Westerhof), Leon de Vries, Freerk de Jong, Robin Semplonius, Jeton Musliu (63. Jan Dommerholt) en Joey Huitema (63. Kevin Huitema)

Bron: https://pengel.weebly.com

​