Sneek Wit Zwart komt desastreuze eerste helft niet meer te boven

De strijd brand los

Westhof die in de basis begon, had daarbij nog wel het genoegen om te scoren, doch zijn treffer en die van centrale verdediger Roelof Strikwerda waren niet voldoende om de schade uit het eerste bedrijf te repareren. Dat bedrijf begon zonder al te veel klandizie (lees: activiteit), maar na iets maar dan een kwartier brandde het gevecht op het brandende Skoatterwâld los. Eerst bracht Sander van der Werff de openingstreffer op het scorebord en vijf minuten later kreeg Jens Klaverboer zoiets als een vrije doortocht, waarna hij de bal simpel langs doelman Niels Kuperus schoof (2-0).



Slot

Niet lang na de eerste drinkpauze liep v.v. Heerenveen door twee treffers van Maksymillian Dziegiel uit naar 4-0. Bij de eerst van die twee ging het om een afstandsschot en bij de tweede - een vrije trap - bevestigde Dziegiel nogmaals zijn traptechniek. Daarmee hing de wedstrijd muurvast in het slot. Die ging in de slotminuten van de eerste helft ook niet meer - en zelfs niet een tikkeltje - van het slot, omdat een poging van Robin Semplonius naast de goal belandde en omdat Harvey de Boer er op de doellijn niet in slaagde om de Snekers met een iets beter gevoel de rust in te laten gaan.



Niet minder

Trainer Carlo Rietdijk bracht in de tweede helft met Steffen Haytema, Dani Mohamad Joris Speelman en Sidney Veltkamp vier nieuwe spelers in, terwijl hij later nog Joey Westerhof voor Jan Dommerholt de wei instuurde. Daarmee kwam weliswaar een verdediger voor een aanvaller, maar daardoor werd het aan Sneker zijde niet minder. Integendeel, opeens bleek Sneek Wit Zwart gelijkwaardig en dat resulteerde met nog een klik kwartier op de klok in een treffer. Die kwam na een vrije trap van Kevin Huitema op naam van de al genoemde Stefan Westhof.



Nadat in de 86ste minuut een inzet van Huitema van de lijn werd gehaald, gaf Roelof Strikwerda in praktisch dezelfde minuut de stand een nog dragelijker aanzien.Verder dan dat zou Sneek Wit Zwart niet komen. Sterker nog, in zo’n beetje de laatste seconden van de toegevoegde tijd werd het door een treffer van Bram Duijker nog 5-2, al had die goal eigenlijk alleen cosmetische waarde want de wedstrijd was toen al lang - en eigenlijk na één helft al gespeeld.



De exacte consequenties van de nederlaag tegen vv. Heerenveen zijn nog niet bekend omdat de andere twee ploegen in de poule eerst vandaag in actie komen. Maar neem maar aan dat Sneek Wit Zwart in de laatste wedstrijd tegen Oldeholtpade die komende zaterdag op Tinga wordt gespeeld, moeten winnen om aan het bekeravontuur een vervolg te geven.

v.v. Heerenveen - Sneek Wit Zwart 5-2 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Sander van der Werff (16,), 2-0 Jens Klaverboer (21.), 3-0 Maksymillian Dziegiel (28.), 4-0 Dzięgiel (32.), 4-1 Stefan Westhof (77.), 4-2 Roelof Strikwerda (86.), 5-2 Bram Duijker ((90.+4)

Scheidsrechter: R.M. Berends

Gele kaart: Jack van der Zee (vv Heerenveen), Maarten Mesu, Robin Semplonius (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Tiemen Landman (46. Sidney Veltkamp), Kevin Huitema, Roelof Strikwerda, Maarten Mesu (46. Joris Speelman), Daniël Bennik (46. Steffen Haytema, Harvey de Boer (46. Dani Mohamad), Leon de Vries, Stefan Westhof, Robin Semplonius en Jan Dommerholt (65. Joey Westerhof)

Bron: https://pengel.weebly.com/