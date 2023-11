Sneek Wit Zwart in topper niet verder dan één-één

Optimaal gebruik

Bij de eerste stappen op het kletsnatte Tinga kwam de formatie der wit-zwarten overigens beter uit de startblokken dan de promovendus van TKV - twintig kilometer verderop - al ging dat niet gepaard met heel veel uitgespeelde en noemenswaardige kansen. Bij de eerste mogelijkheid was het echter wel meteen raak. Na een uittrap van doelman Niels Kuperus keken ze elkaar bij Heerenveense Boys aan, waarna wie anders dan Robin Semplonius optimaal van de verwarring gebruik wist te maken (1-0).



Bevestigd

​Het werd echter niet de opmaat naar meer, want daarna waren de bezoekers uit het Friese Haagje namelijk gevaarlijker dan de gastheren. De man van de assist i.c. doelman Kuperus hield de Snekers met een aantal goede reddingen echter in de race. Eerst voorkwam hij met een fraaie save dat een kopbal van Lars Koelma in de kruising terecht kwam en even na het half uur hield hij andermaal de gelijkmaker buiten de palen. Met die pogingen werd echter wel duidelijk dat Heerenveense Boys niet naar Sneek gekomen was om op het 'Oktoberfest' van de thuisclub te figureren, en in minuut achtendertig werd bevestigd, toen Ruben van der Laan na voorbereidend werk van Jesse Braaksma de gelijkmaker voor zijn rekening nam.



Voordeel

Vervolgens leek een Sneker tegenaanval op slag van rust bijna een nieuwe voorsprong op te leveren. Na een fraaie steekbal van Semplonius voorkwam de lat echter dat vleugelspits Jan Dommerholt a.k.a. zanger Jan Booi het hoogste lied kon zingen. Het was overigens de laatste actie van de zingende voetballer of voetballende zanger. In de rust werd hij namelijk vervangen door Stefan Westhof en die zag een minuut of tien na de 'Wiederanpfiff' dat een harde uithaal van Steffen Haytema maar net naast de goal van de groenhemden belandde. Daarbij viel het muntje dus niet de kant van Sneek Wit Zwart op, maar twee later minuten toen Stefan van der Velde tegen zijn tweede gele kaart aanliep, kreeg de thuisclub wel een personeel voordeel.



​Geen Fest

Dat resulteerde al snel in een dot van een kans, maar na een artistiek hakje van Kevin Huitema moest Semplonius zijn meerdere in doelman Bas Doosje erkennen. Veel meer dan dat wist de thuisclub daarna niet uit het personele overwicht te persen, al kreeg Stefan Westhof bij het scheiden van de markt nog een mogelijkheid om ook van het sportieve deel van de middag tot een 'Fest' te maken. De invaller slaagde er echter niet in om de bal binnen te glijden.



Een eventuele treffer had overigens zowel de winnende als de gelijkmaker kunnen zijn, want even daarvoor kreeg invaller Dennis Otter van Heerenveense Boys namelijk de kans om de thuisclub heel veel pijn te doen. Die pijn bleef achterwege, al lachte Sneek Wit Zwart met het personele overwicht in gedachten wel een heel klein beetje als een boer met kiespijn.

Sneek Wit Zwart - Heerenveense Boys 1-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Robin Semplonius (13.), 1-1 Ruben van der Laan (38.)

Scheidsrechter: M.S. Zijlstra

Gele kaart: Tiemen Landman (Sneek Wit Zwart), Chavez Gaston (Heerenveense Boys)

​Rode kaart (2x geel): Stefan van der Velde (Heerenveense Boys)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Tiemen Landman (76. Sidney Veltkamp), Joey Westerhof, Roelof Strikwerda, Joris Speelman, Harvey de Boer (79. Daniël Bennik), Steffen Haytema, Leon de Vries (95. Dani Mohamad), Robin Semplonius, Jan Dommerholt (46. Stefan Westhof) en Kevin Huitema

Bron: https://pengel.weebly.com/