Sneek Wit Zwart houdt contributies gelijk en compenseert leden na crisisjaar

SNEEK - Voetbalvereniging Sneek Wit Zwart is het afgelopen coronajaar geëindigd in de zwarte cijfers. De vereniging is op financieel vlak redelijk goed de crisis doorgekomen. Daardoor is het mogelijk gebleken om alle contributies gelijk te houden en leden die niet hebben kunnen voetballen, na de zomer financieel tegemoet te komen.

“De clubliefde die we gezien hebben bij onze betrokken leden, sponsoren en supporters is erg bijzonder geweest. Dat je als voetballer niet mag voetballen is verschrikkelijk, maar ook het verenigingsleven heeft flink geleden onder de overheidsbeperkingen”, blikt penningmeester Pieter Blaauw terug.

Succesvolle acties van leden

Bij de Sneker derdeklasser waren de effecten van de maatregelen ook voelbaar in de clubkas. “Maar enorm succesvolle acties van leden, de welwillendheid onder onze trainers en staf en het feit dat geen enkele sponsor afscheid van ons heeft genomen, heeft onder andere de sterk teruggelopen kantine-inkomsten enigszins kunnen compenseren”, aldus Blaauw.



Nu de wereld langzaam weer opengaat en na de zomer het nieuwe seizoen hopelijk kan worden gestart op een bruisend sportpark wil Sneek Wit Zwart nu wat terugdoen voor haar leden. “We hebben de mogelijkheid om de contributies volgend seizoen gelijk te houden. En daarnaast willen we alle voetballende leden die afgelopen seizoen amper hebben kunnen spelen compenseren. Het doet ons als bestuur goed dat we die luxe hebben en dat de leden afgelopen ledenvergadering volmondig ‘ja’ zeiden tegen onze plannen.”

Compensatieregeling



In de komende maand ontvangen alle leden van Sneek Wit Zwart waarop de compensatieregeling van toepassing is een bericht. Zij hebben dan de mogelijkheid om te kiezen voor de aangeboden regeling, maar kunnen er ook voor kiezen af te zien van compensatie. Voor het bedrag dat daarmee wordt bespaard, wordt vervolgens een mooie bestemming gezocht binnen de club. “De toekomst is wit-zwart-geel gekleurd! We gaan er als club weer vol optimisme tegenaan!”, sluit de penningmeester af.