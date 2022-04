Sneek Wit Zwart haalt De Wite Peal door de versnipperaar

Minder moeilijk

Sneek Wit Zwart begon in dezelfde opstelling als de voorbije weken aan het karwei tegen DWP. Al snel bleek dat de klus minder moeilijk zou verlopen dan op voorhand werd aangenomen, want binnen een kwartier prijkte er al een 2-0 voorsprong op het bord. Na voorbereidend werk van Jorn Wester opende Kevin Huitema in de zesde minuut het bal en nadat een schot van Alwin Velds over ging, verdubbelde dezelfde speler acht minuten later de marge door een afgemeten voorzet van de al genoemde Velds op fraaie wijze binnen te koppen.



Trilogie

Daarmee waren de eerste tikken uitgedeeld en er zouden nog een aantal volgen. De eersten daarvan werden nog voor het half uur uitgedeeld. Eerst nam good old Freerk de Jong de derde voor zijn rekening en amper twee minuten later kopte Jorn Wester uit een voorzet van Kevin Huitema de bal opnieuw tegen de touwen. Huitema liet vervolgens na een voorzet van De Jong na om zijn derde van de middag te maken. Het bleek echter slechts om uitstel te gaan, want nadat een poging van DWP over ging, voltooide Huitema senior op slag van rust alsnog zijn trilogie.



Thuisclub gaat door

Voor de gasten uit Sint Johannesga zat er toen niet anders meer op dan de schade te beperken. Dat slaagde echter niet, want de thuisclub ging vrolijk door met waar men voor rust gebleven was en tilde binnen een kwartier de stand naar 8-0. Eerst was de ploeg van trainer Anne Haven zo vriendelijk om de bal in eigen doel te werken en een paar minuten later leverde Kevin Huitema de bal panklaar af bij Jorn Wester die daarmee zijn tweede van de middag en zijn negentiende seizoenstreffer liet noteren. Vervolgens volgde Freerk de Jong op het uur dat voorbeeld door met een bijzonder fraaie treffers eveneens zijn middagproductie te verdubbelen.



​Tien, tien

Met nog een half uur op de klok vroeg de enthousiaste twitteraar van de wit-zwarten zich af, of Sneek Wit Zwart de dubbele cijfers zou halen. Dat bleef DWP bespaard, want na het "Sneker kwartiertje" stokte de productie van Huitema c.s., al probeerde Rietdijk met een aantal wissels de productielijn nog wel nieuw leven in te blazen. Dat lukte echter niet, maar daar heeft vannacht op zeker geen Sneker van wakker gelegen. En als dat al het geval was, dan heeft degene waarschijnlijk met veel genoegen teruggedacht aan het eerste uur waarin Sneek Wit Zwart zoals hiervoor al werd vermeld, De Wite Peal door de versnipperaar haalde.

Sneek Wit Zwart - D.W.P. 8-0 (5-0)

Doelpunten: 1-0 Kevin Huitema (6.), 2-0 Huitema (14.), 3-0 Freerk de Jong (27.), 4-0 Jorn Wester (29.), 5-0 Huitema (45. +1), 6-0 eigen doelpunt (51.), 7-0 Wester (57.), 8-0 De Jong (60.)

Scheidsrechter: C. Marijt

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp (Marco Rijpkema), Thijs Goes, Joris Speelman, Stefan Westhof (Daniël Bennik), Harvey de Boer, Dani Mohamad, Freerk de Jong (Robin Semplonius), Kevin Huitema, Jorn Wester (Joey Huitema) en Dani Mohamad (Joey Huitema)