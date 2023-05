Sneek Wit Zwart grijpt naast deelnamebewijs

BURGUM - Sneek Wit Zwart manoeuvreerde zich vorige week met de overwinning op Zeerobben in de positie van best gekwalificeerde ploeg zonder periodetitel. Bij de jacht op een plekje in de play offs om promotie naar de eerste klasse troffen de Snekers het echter niet, want in de laatste speelronde moest men bij kampioen FC Burgum op bezoek en die was met 3-0 te sterk voor de Equipo Blanco Negro.

Geen Sneker goals

De freewheelende fusieclub uit Bergum zette al na vier minuten een dun streepje door de Snitser plannen, toen Remco Bouius de thuisclub op voorsprong zette. Sneek Wit Zwart was echter niet onder de indruk en had tot aan de slotfase van het eerste bedrijf het betere van het spel. Dat ging weliswaar met kansen gepaard, maar helaas niet met goals. Zo wist de doelman van FC Burgum vlak voor rust bij een counter erger te voorkomen, iets wat Sneek Wit Zwart-doelman Niels Kuperus even daarvoor bij een paar goede mogelijkheden voor de thuisclub ook had gedaan.



Oude wet

In het eerste kwartier na de thee was Sneek Wit Zwart eenduidig de bovenliggende partij, maar de kwaal uit de eerste vijfenveertig minuten - wel mogelijkheden maar geen goals - bleek hardnekkig. Ook nu creëerde de ploeg van trainer Carlo Rietdijk namelijk voldoende kansen en ook nu haalde men de trekker niet over. En als je dan zelf niet scoort, dan doet de tegenstander dat wel, aldus een oude voetbalwet. Zo ook deze keer, want halverwege de tweede vijfenveertig minuten tilde Yorn Sikkenk die in de heenwedstrijd ook al scoorde, de marge naar twee.



Nog iets mogelijk

Vanaf dat moment leek het gedaan met de Sneker plannen, al weigerde de formatie uit de “Watergate City" om het hoofd in de schoot te leggen. Dat bleek een minuut of tien voor tijd toen de Snekers bij een handsbal om een strafschop riepen, en in de daaropvolgende minuten toen achtereenvolgens een geplaatste inzet van Stefan Westhof uit de kruising werd gekopt en een inzet van dezelfde speler op de staander belandde. Wanneer de Sneker dadendrang in één of meer van die situaties een treffer had opgeleverd, was er misschien nog iets mogelijk geweest. Dat gebeurde echter niet en toen Justus Boomsma een paar minuten later aan de andere kant de 3-0 liet noteren, was het definitief gedaan met de Snitser plannen.



De ticket voor de nacompetitie gaat nu naar het al genoemde Zeerobben dat door een 4-0 zege op Workum de vierde plaats voor zich opeiste en daarmee de hoogst gekwalificeerde ploeg zonder periodetitel werd. Sneek Wit Zwart besloot de competitie met 36 uit 24 uiteindelijk op een meer dan verdienstelijke vijfde plek.

FC Burgum - Sneek Wit Zwart 3-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Remco Bouius (4.), 2-0 Yorn Sikkenk (66.), 3-0 Justus Boomsma (88.)

Scheidsrechter: F. van der Wal

Gele kaart: Remco Bouius (FC Burgum), Harvey de Boer, Jan Dommerholt, Kevin Huitema (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp, Daniël Bennik, Joris Speelman, Harvey de Boer, Stefan Westhof, Freerk de Jong, Joram Smits (79. Nils Bruining), Robin Semplonius, Kevin Huitema en Jan Dommerholt (79. Joey Huitema)