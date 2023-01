Sneek Wit Zwart gaat tegen FC Burgum pas in de slotminuten door de knieën

Fenomeen

De gasten uit Bergum hadden daar echter geen boodschap aan, want door de nederlaag van SC Stiens vertrok de fusieclub als koploper van Tinga. De formatie van trainer Jasper Bouma speelde aanvankelijk echter niet als zodanig en in het eerste kwartier had Sneek Wit Zwart gewoon de betere papieren. Een uitbraak waarbij Jan Dommerholt alleen op de vijandelijke keeper afging, werd echter afgevlagd en na dik twintig minuten voorkwam diezelfde keeper de twee-nul, toen Robin Semplonius na een mooie pass van Dommerholt alleen voor hem opdook. Inderdaad twee-nul, want een minuut of tien eerder had “Sempie 2.0” na een dieptepass van Harvey de Boer de thuisclub op voorsprong gezet.



De jonge aanvaller ontpopt zich meer en meer tot een fenomeen, want op het half uur schoot hij de bal bij zo’n beetje zijn derde balcontact zeer fraai in de rechter bovenhoek. Het was naar later bleek, het hoogtepunt van de middag, als schoten hij en Sneek Wit Zwart er niet al te veel mee op omdat die wereldgoal vanwege buitenspel werd geannuleerd. Het zou een snel antwoord zijn geweest op de gelijkmaker die Merijn Feenstra op het bord had gezet.



Simpele verlenging

Na die gelijkmaker voetbalde FC Burgum overigens wel gemakkelijker dan Sneek Wit Zwart en dat resulteerde onder meer in een vrije trap en in een schuiver van Henny Bouius (redding Niels Kuperus). Bouius liep op slag van rust uit de rug van de Sneker defensie. Die vrijheid moet men de uit De Harkema teruggekeerde aanvoerder niet geven, want met een simpele ‘verlenging” in de verre hoek zorgde hij er voor dat de thee in de kleedkamer van de Èf Céé toch net wat beter smaakte (1-2).



​Wie bij het begin van de tweede helft een reprise van de openingsfase had verwacht, kwam bedrogen uit, want de gasten verlengden het overwicht uit het laatste deel van het eerste bedrijf, al ging dat niet gepaard met veel en grote mogelijkheden. Niettemin moest de thuisclub alle zeilen bijzetten en moest doelman Niels Kuperus een paar keer flink aan de bak. Zelf wist Sneek Wit Zwart in die fase niet veel uit te richten, al deed zich in de zestien van FC Burgum wel een keer een hectische situatie voor.



Overduidelijk

Onder aanvoering van ​Harvey de Boer beet Sneek Wit Zwart vervolgens gremietiger van zich af, al bleef het oppassen. Een counter werd door de bezoekers echter niet al te best uitgespeeld, terwijl Bouius na een teruggelokte bal ook al niet zijn beste moment beleefde. Aan de andere kant beleefde invaller Arton Musliu bij zo’n beetje zijn eerste balcontact bijna zijn beste moment. Bijna, want de staander stond de gelijkmaker in de weg.



Niet veel later leek Sneek Wit Zwart een nieuwe mogelijkheid op de twee-twee te krijgen, toen de bal binnen de zestien met de hand werd beroerd en de arbiter van dienst floot. De leidsman deponeerde de bal echter niet op de stip maar net buiten de zestien, terwijl er toch overduidelijk binnen de beruchte lijnen hands werd gemaakt. De vrije trap leverde niks op en ook bij een voorzet van Freerk de Jong (te wild) en bij een nieuwe vrije trap bleef dreiging achterwege. Dat laatste was toch een beetje het verhaal van de slotfase, waarin Sneek Wit Zwart wel veel druk uitoefende maar niet of nauwelijks kansen creëerde. De enige keer dat het thuispubliek nog zou opveren, was bij een fraai schot van Kevin Huitema. De redding van de doelman van FC Burgum was echter minstens zo fraai.



Zaalvoetbal

In plaats van twee-twee werd het even later één-drie, toen linksback Alwin Velds op snelheid werd geklopt en de teruggetrokken bal door Justus Boomsma tegen de touwen werd geschoten. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en helemaal, toen FC Burgum in blessuretijd met een op zaalvoetbal gelijkende aanval door de Sneker verdediging sneed en Bouius het overzicht behield door de bal breed op Yorn Sikkenk t4 spelen (1-4). Het was de laatste actie in een onderhoudende pot voetbal waarbij de einduitslag zoals hiervoor al werd vermeld, toch een beetje geflatteerd was.

Sneek Wit Zwart - FC Burgum 1-4 (1-2)

Doelpunten: 1-0 Robin Semplonius (13.), 1-1 Merijn Feenstra (27.), 1-2 Henny Bouius (44.), 1-3 Justus Boomsma (88.) 1-4 Yorn Sikkenk (90.+2)

Scheidsrechter: M. Rozema

Gele kaart: Joey Westerhof, Daniël Bennik (Sneek Wit Zwart), Yorn Sikkenk, Jacob Frimpong, Kevin Hoekstra (FC Burgum)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Auke de Boer, Joris Speelman, Daniël Bennik, Leon de Vries (Stefan Westhof), Harvey de Boer, Robin Semplonius (Freerk de Jong), Kevin Huitema en Jan Dommerholt (Arton Muski)

Bron: https://pengel.weebly.com