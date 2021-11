Sneek Wit Zwart gaat dinsdag voor dag en dauw trainen

SNEEK - De training van Sneek Wit Zwart 1 is aankomende dinsdag verplaatst naar 5.30 uur. Dat betekent dus vroeg opstaan voor de voetballers.

"De nieuwe coronamaatregelen noodzaken ons vlaggenschip om in de vroege ochtend te trainen. Het team is volop in de kampioensrace, nadat zaterdag de negende overwinning op rij werd geboekt", zo staat vermeld op de website van de voetbalclub.

De Snekers wonnen zaterdagmiddag op het eigen sportpark met 7-0 van Makkum.