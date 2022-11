Sneek Wit Zwart gaat bij Balk na goede eerste helft onderuit

BALK- Anderhalve week geleden verschafte Sneek Wit Zwart zichzelf met de overwinning op VVI enige lucht, maar gisteravond lukte het niet om het luchtruim ten op zicht van de zorgsector verder uit te breiden. In de inhaalwedstrijd in en tegen middenmoter Balk gingen de manschappen van aanvoerder Thijs Goes na een goede eerste helft namelijk met 3-1 onderuit.

Hulp

De eerste actie in de wedstrijd was er één van administratieve aard. Na drie minuten verdween Harvey de Boer met beeld in het boekje van scheidsrechter Jeen Boringa, waarna de schrijvende pers even later de eerste voetbalactie in het notitieboekje mocht noteren. Die notitie ging echter niet over een doelpunt, want na voorbereidend werk van Kevin Huitema en Stefan Westhof ging een harde uithaal van Arton Musliu recht ook Balk-doelman Andries Zijlstra af. Zijlstra stond even later bij een voorzet van De Boer opnieuw in de weg en kreeg na iets meer dan een kwartier spelen bij een schot van Leon de Vries hulp van de dwarslat.



​Voorsprong

Nadat zowel een eerste doelpoging van de thuisclub als een schot van Huitema geen effect sorteerde, kwam Sneek Wit Zwart op het half uur op een verdiende voorsprong. Een hoekschop van Alwin Velds bezorgde Zijlstra de nodige problemen, waarna Robin Semplonius de geloste bal tegen de touwen werkte. Het antwoord van Balk leek even later bij een vrije trap in de maak. De daaropvolgende kopbal belandde echter naast het heiligdom van doelman Niels Kuperus en even later toen Huitema een duel in zijn voordeel besliste, was het resultaat bij een poging van Semplonius identiek.



​Gelijkmaker

Het was de laatste actie van de eerste helft, waarin Sneek Wit Zwart beter was en zoals gezegd, niet onverdiend op voorsprong kwam. Na rust kwam de dreiging steeds meer van de kant van de thuisclub maar aanvankelijk leverde dat niet meer dan een hoekschop op. Nadat bij een uithaal van Huitema de rotatie van het scorebord eveneens achterwege bleef, werd de volgende aanval van de ploeg van trainer Jan Bruin middels een ingreep door Goes beteugeld. Het bleek slecht uitstel van executie, want vijf minuten later kwam Balk alsnog op gelijke hoogte, toen Haye Boersma uit een voorzet van Marnix Zeldenrust de bal tegendraads inkopte. Kort daarvoor hing de gelijkmaker overigens ook al een paar keer in de lucht, maar Sneek-doelman Kuperus wist zowel bij een actie van Johan Lyklema als bij een omhaal van Durk Lyklema de één-één (nog) buiten de deur te houden.



Dezelfde hoofdrolspelers

Na de gelijkmaker ontbrak bij een kopbal van Semplonius de juiste koers, waarna de thuisclub na een actie en voorzet van Zeldenrust via Boersma opnieuw toesloeg. Daarmee was de koek nog niet op. Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zorgden dezelfde hoofdrolspelers namelijk ook nog voor de 3-1 met dien verstande, dat Boersma nu als architect fungeerde en dat Zeldenrust deze keer de trekker overhaalde. Daarmee was de wedstrijd waarin Sneek Wit Zwart voor rust beter was en waarin de thuisclub het in de tweede helft voor het zeggen had, wel gespeeld.



Met de nederlaag op sportpark De Wilgen zakte Sneek Wit Zwart naar plek tien en werd het hiervoor al aangestipte luchtruim dus niet groter. Komende zaterdag wanneer met Hardegarijp de nummer voorlaatst van de ranglijst op bezoek komt, krijgt Sneek Wit Zwart een nieuwe kans om zichzelf meer lucht te verschaffen. Die wedstrijd begint vooralsnog om 15.00 uur, maar dat aanvangstijdstip zou in verband met de wedstrijd van Oranje nog wel eens wijziging kunnen ondergaan.

Balk - Sneek Wit Zwart 3-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Robin Semplonius (26.), 1-1 Haye Boersma (61.), 2-1 Boersma (70.), 3-1 Marnix Zeldenrust (81.)

Scheidsrechter: J.S. Boringa

Gele kaart: Johan Lyklema, Haye Boersma (Balk), Harvey de Boer, Stefan Westhof, Joey Westerhof (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman, Leon de Vries, Harvey de Boer, Stefan Westhof (77. Joey Huitema), Kevin Huitema, Robin Semplonius (77. Jan Dommerholt) en Arton Musliu

Bron: https://pengel.weebly.com