Sneek Wit Zwart duwt Workum uit zijn comfortzone

Uit de comfortzone

​Het duel tussen de nummers één en twee werd door de thuisclub dan ook uit twee stilstaande situaties beslist. Na iets meer dan een kwartier spelen verlengde Jorn Wester een vrije trap met het hoofd en op slag van rust schoot Stefan Westhof na een corner een afvallende bal tegen de touwen. Daarmee duwde de middenvelder Workum zo bleek in de tweede helft, uit de comfortzone. Toen moesten de roodhemden tegen het achterover leunende Sneek Wit Zwart namelijk het spel maken en dat bleek niet de core-business van de ploeg van trainer Jente Bootsma.



Veelbelovend

In tegenstelling tot de rest van de wedstrijd was de openingsfase nog wel veelbelovend. Zo kreeg Wester al in de derde minuut een kans uit de buitencategorie. Na een afgemeten voorzet van linksback Alwin Velds kopte de spits echter naast en even later toen Kevin Huitema de bal achter de verdediging neerlegde, schoot Freerk de Jong over. Naast de hiervoor genoemde treffers en een ietwat hectische situatie vlak voor het rustsignaal was het dat voor wat betreft Sneek Wit Zwart in de eerste helft ook wel.



Geen rust

in dat bedrijf kwam de meeste dreiging van de zijde van de bezoekers Zo stond de paal meteen na de kopkans van Wester succes in de weg en even later kwam de ploeg van trainer Carlo Rietdijk na een teruggelegde bal opnieuw met de schrik vrij, waarna Wester een vanaf rechts genomen vrije trap van Alwin Velds met het hoofd doeltreffend verlengde. Die treffer viel uit het niets, maar bracht geen rust in de met vijf- à zeshonderd toeschouwers goed gevulde tent. Het voetbal van de Snekers werd met veel lange ballen gekenmerkt door een hoog "hotseknotsebegonia-gehalte" en alleen wanneer Kevin Huitema aan de bal kwam, kreeg de opbouw enige vorm.



Meest dreigende

Dat gebeurde echter (te) sporadisch en Workum was dan ook de meest dreigende van de twee. Na een aanval over rechts verdween de bal echter net naast en datzelfde resultaat verdween in de boeken, toen Ruben Ybema de bal na een voorzet vanaf de andere kant voor doelman Robert Jelsma wegtikte. Vervolgens belandde een “Flanke” op de dwarsligger en vlak voor rust werd een actie in het doelgebied “afgekapt”, omdat Jelsma daarbij te veel zou zijn bedreigd.



De stand was toen inmiddels 2-0, want nadat Wester een corner had versierd en het scorebord bij een eerste inzet van Huitema nog onaangeroerd bleef, schoot Westhof bij de volgende hoekschop de afvallende bal op fantastische wijze “im Winkel”. Die voorsprong was zonder meer geflatteerd en had nog geflatteerde uit kunnen vallen, maar na een kopbal van Huitema bleef Workum met het nodige kunst- en vliegwerk een derde tegentreffer bespaard.



Rommelig

In de rust bleef de met geel bestrafte Harvey de Boer in de kleedkamer achter en de eerste actie van zijnvervanger i.c. Daniël Bennik werd gelijk met geel bestraft. Dat gebeurde in een rommelige fase waarin Sneek Wit Zwart middels Dani Mohamad en De Jong een paar speldenprikken uitdeelde en waarin Workum niet verder kwam dan een onschuldig schuivertje en een afstandsschot (ruim naast).



Dat wapen was eigenlijk het enige dat de bezoekers in de strijd wisten te gooien. Voetballend lukte het namelijk niet (meer) om het inzakkende Sneek Wit Zwart in problemen te brengen en die waren aan de andere kant dan ook groter. Na een onzekerheid in de rood-witte defensie hield doelman Theo Nota in een één op één situatie met De Jong zijn ploeg overeind en bij een inzet van Mohamad in de korte hoek deed de Workummer goalie dat nog een keer. Aan de andere kant tikte zijn collega een inzet over de lat, waarna bij de daaropvolgende hoekschop nog even een sprake was van vrouwen en kinderen eerst.



Grote kans

Met nog dik tien minuten op de klok bracht Rietdijk met Robin Semplonius en Jan Dommerholt verse krachten binnen de lijnen. Laatstgenoemde onderscheidde zich met een paar goede passes, maar faalde op het moment dat hij het onderscheid qua score nog groter had kunnen en moeten maken. Oog in oog met Nota schoot de flamboyante speler namelijk meters naast en derhalve bleef het bij 2-0, ook al omdat kort voor tijd een tegentreffer vanwege buitenspel niet de benodigde goedkeuring kreeg. Het feit dat Sneek Wit Zwart zich met die zege naast koploper Workum nestelde, kreeg daarentegen wel de goedkeuring, althans van het Sneker legioen dat komende dinsdag naar Makkum moet om hun favorieten aldaar tegen de lokale voetbaltrots aan te moedigen.

Sneek Wit Zwart - Workum 2-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Jorn Wester (16.), 2-0 Stefan Westhof (44.)

Scheidsrechter: H.A. Venekamp

​Gele kaart: Harvey de Boer, Daniël Bennik (Sneek Wit Zwart), onbekende speler (Workum)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp, Thijs Goes, Joris Speelman, Stefan Westhof (74. Robin Semplonius), Harvey de Boer (46. Daniël Bennik), Dani Mohamad, Freerk de Jong (74. Jan Dommerholt) , Kevin Huitema (64. Leon de Vries), Jorn Wester en Dani Mohamad