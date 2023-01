Sneek Wit Zwart doet met overwinning op FC Wolvega goede zaken

Geen munt

​Sneek Wit Zwart waar Jan Dommerholt voor het eerst sinds lange tijd aan de aftrap verscheen, leverde op het kletsnatte sportpark Molenwiek het eerste wapenfeit af. Dat kwam op naam van Robin Semplonius, doch zijn inzet verdween ruim over de goal van Wolvega-doelman Luca Veenman. Vervolgens zorgde zijn collega i.c. Niels Kuperus met een aantal verre uittrappen voor de nodige onrust in de verdediging van Paars Wit. Sneek Wit Zwart wist daaruit echter geen munt te slaan en ook aan de andere kant bleef de oogst achterwege.



In de openingsfase was een hoekschop van de thuisclub eigenlijk te ongevaarlijk voor een vermelding in dit wedstrijdverslag, terwijl een inzet van oud SWZ-aanvaller Sean de Ruiter uiteindelijk een eenvoudige prooi voor de al genoemde Kuperus was. Die kende pas tegen het einde van de eerste helft een paar hachelijke momenten. Bij een voorzet van Sami El Ghaouti kreeg spits Julian Smidt zijn hoofd echter niet tegen de bal en dat lukte FC Wolvega in de slotminuten van het eerste bedrijf bij een tweetal hoekschoppen ook niet.



Vallend

Na rust zorgde good old Kevin Huitema in kort tijdsbestek twee keer voor gevaar. De eerste inzet van de routinier verdween echter naast en bij de tweede werd de bal door David Veldmeijer - ook al een voormalige speler van Sneek Wit Zwart - ternauwernood van de lijn gehaald. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want nog geen vijf minuten later zette Semplonius de bezoekers al vallend op voorsprong. Die marge werd luttele minuten later bijna verdubbeld, maar Dommerholt trof nadat hij Veenman had omspeeld de paal en liet daarmee na om de Snekers vroegtijdig richting veilige haven te loodsen.



​De Jong

Niet lang na het geluid van trillend aluminium stuurde trainer Carlo Rietdijk met Stefan Westhof en Freerk de Jong vers bloed naar het front en dat zou de Snekers geen windeieren leggen. Drie minuten nadat hij zijn opwachting had gemaakt, kwam laatstgenoemde na een uittrap van Kuperus namelijk in een één op één-situatie met Veenman als winnaar uit de strijd. Diezelfde de Jong stond twee minuten later bijna aan de basis van de derde Sneker treffer, maar de voorzet van de Hielper was toen net te scherp om de wedstrijd definitief in het slot te gooien.



Definitief

Dat laatste lukte de voor Dommerholt in de ploeg gekomen Joey Huitema ook niet, maar de nul-drie leek op dat moment meer realistisch dan de aansluiting. De virtuele nummer drie van de ranglijs, was het - en eigenlijk al vanaf de openingstreffer van Semplonius - namelijk helemaal kwijt en leek dan ook niet bij machte om de Snekers nog pijn te doen. Sterker nog, met nog acht minuten op de klok viel de deur alsnog in het slot, toen Semplonius na voorbereidend werk van De Jong en Joey Huitema met zijn tweede van de middag de wedstrijd definitief besliste.



​Die beslissing had even later nog hoger kunnen uitvallen. Semplonius werd op weg naar zijn hattrick echter afgevlagd, waarna Leon Pereboom namens FC Wolvega met een droge knal nog iets terugdeed. Die treffer kwam echter te laat, want de drie punten zaten toen al lang en breed - en verdiend - in de Sneker pocket.

FC Wolvega - Sneek Wit Zwart 1-3 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Robin Semplonis (62.), 0-2 Freerk de Jong (71.), 0-3 Semplonius (83.), 1-3 Leon Pereboom (87.)

Scheidsrechter: E. Wieringa

Gele kaart: Joris Speelman (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Auke de Boer, Joris Speelman, Daniël Bennik, Leon de Vries (67. Stefan Westhof), Harvey de Boer, Robin Semplonius, Kevin Huitema (67. Freerk de Jong) en Jan Dommerholt (74. Joey Huitema)

Bron: https://pengel.weebly.com