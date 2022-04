Sneek Wit Zwart blijft in het spoor van de koploper

Strafschop

De Snekers grepen in Scharnegoutum meteen het initiatief, maar veel leverde dat in de openingsfase niet op, ook al omdat men niet van een door doelman Gert Jan van den Berg geloste bal wist te profiteren. De volgende Sneker aanval leverde echter wel profijt op, want na een steekpass van Stefan Westhof op Jorn Wester werd laatstgenoemde binnen de beruchte lijnen neergelegd en verdween de bal op de stip. Evenals vorige week belastte Wester zichzelf met de voltrekking van het vonnis en ook nu schoot hij onberispelijk raak..



Richting

Het was al weer zijn zeventiende seizoenstreffer. Daar zou het bij blijven, want in het vervolg stond het vizier van de spits en van zijn ploeggenoten lange tijd niet goed afgesteld. Zo schoot Freerk de Jong in kansrijke positie naast en was een uithaal van Alwin Velds te ruim bemeten, terwijl Wester in de slotfase van het eerste bedrijf zowel met een artistiek hakje als met een kopbal evenmin de juiste richting vond. Die richting ontbrak ook bij de eerste serieuze doelpoging van de thuisclub en toen men die wel wist te vinden, was doelman Robert Jelsma een sta in de weg.



Vroeg in de tweede helft bleek Van den Berg bij een vrije trap van Velds ook een te groot obstakel en even later liet Wester (wederom) na om de marge te verdubbelen. Diezelfde Wester werd vervolgens opnieuw onreglementair een halt toegeroepen, maar arbiter Oostwoud vond één “pengel” blijkbaar genoeg en hoefde op het uur ook niet naar de middenstip te wijzen, omdat de staander na een goedlopende aanval een treffer van Kevin Huitema in de weg stond.



Honderdste

Een kwartier later was het echter wel raak, toen Freerk de Jong de bal uit een vrije trap van Harvey de Boer doeltreffende afrondde. Het was zoals in de inleiding al werd vermeld, De Jong’s honderdste treffer in het wit-zwarte shirt en daarmee trad hij toe tot een select gezelschap van amateurvoetballers met vier sterren achter hun naam.



Die jubileumtreffer was niet alleen de laatste actie van De Jong maar ook de “Vorentscheidung”, al had Scharnegoutum ’70 in een eerdere onderlinge confrontatie wel eens voor een hectische slotfase gezorgd. Zover kwam het nu echter niet, want vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd gooide Kevin Huitema meta een prima actie de wedstrijd definitief in het slot en met die overwinning bleef Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag DWP ontvangt, in het spoor van koploper Workum.

Scharnegoutum ‘ 70 - Sneek Wit Zwart 0-3 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Jorn Wester (13.-pen.), 0-2 Freerk de Jong (74.), 0-3 Kevin Huitema (85.)

Scheidsrechter: S.L. Oostwoud

​Gele kaart: Raoul Kalteren, onbekende speler, onbekende speler, Luc Leeuwenkamp (Scharnegoutum ’70)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp, Thijs Goes, Joris Speelman, Stefan Westhof, Harvey de Boer, Dani Mohamad, Freerk de Jong (Robin Semplonius), Kevin Huitema, Jorn Wester en Dani Mohamad (Daniël Bennik)

​Bron: https://pengel.weebly.com