Sneek Wit Zwart blijft in de race na duidelijke zege

Snel

Die overwinning kreeg overigens al snel de eerste contour, want nadat Kevin Huitema bij de eerste mogelijkheid nog ruzie met de bal had, passeerde spits Jeton Musliu al in de zesde minuut doelman Jelmer van der Meer voor de eerste keer. Diezelfde Van der Meer stond vervolgens op de juiste plek, toen Freerk de Jong na voorbereidend werk van Kevin Huitema uithaalde en bokste de bal vervolgens bij een corner van Alwin Velds voor de inkomende Robin Semplonius weg.



Pegel

Nadat een schot van Workum over het doel verdween en een inzet van Arton Musliu naast de goal belandde, verdubbelde laatstgenoemde de marge, toen een pegel op de paal belandde en hij op fraaie wijze de terugspringende bal tegen de touwen werkte (2-0). Daarmee was de koek nog niet op, want nadat het duel een “stief kwartierke" in de kabbelmodus stond, zorgde Robin Semplonius na een inzet van Kevin Huitema voor de “Vorentscheidung”.



Goede richting

Vroeg in de tweede helft verdween een poging van Arton Musliu rakelings langs de voor hem verkeerde kant van de paal en aan de andere kant vond Jorrit Sjoerds namens Workum ook al niet de goede richting, iets wat Arton Musliu in de 53ste minuut na een goed uitgespeelde mogelijkheid ook overkwam. Een paar minuten later vond Freerk de Jong daarentegen wel de juiste koers toen hij van buiten de zestien raak schoot, en weer een paar minuten later deed Jeton Musliu hetzelfde met dien verstande dat hij het vanaf elf meter deed en het vanaf die afstand doorgaans een stuk minder moeilijk is (5-0).



Die strafschop werd overigens na een onreglementaire actie gegeven en kostte de protesterende Van der Meer ook nog geel. Het zou behoudens een aantal wissels waarvoor naar de hieronder staande wedstrijdstatistieken wordt verwezen, het laatste vermeldenswaardige wapenfeit aan de Molenkrite zijn. Sneek Wit Zwart geloofde het toen wel en de ploeg van trainer Jente Bootsma had het geloof al eerder opgegeven, waarbij verder nog vermeld moet worden dat de Snekers die zaterdag in Leeuwarden tegen Leeuwarder Zwaluwen de laatste poulewedstrijd afwerken, met deze duidelijke zege duidelijk nog in de race zijn voor een vervolg van het bekeravontuur.

Sneek Wit Zwart - Workum 5-0 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Jeton Musliu (6.), 2-0 Arton Muslin (25.), 3-0 Robin Semplonius (41.), 4-0 Freerk de Jong (59.), 5-0 Jeton Musliu (63.-pen.)

Scheidsrechter: F. van der Wal

Gele kaart: Auke de Boer (Sneek Wit Zwart), Jelmer van der Meer (Workum)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds (81. Roy Vermaning), Joey Westerhof, Auke de Boer,, Joris Speelman, Daniël Bennik (72. Leon de Vries). Arton Musliu, Freerk de Jong (81. Harvey de Boer). Kevin Huitema (81. Gerhard Potma), Jeton Musliu (72. Stefan Westhof) en Robin Semplonius .

Bron: www.pengel.weebly.com