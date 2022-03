Sneek Wit Zwart bijt opnieuw in het zand

KOUDUM - In de voorbeschouwing op het duel in Koudum werd al opgemerkt, dat Oeverzwaluwen een opponent is die Sneek Wit Zwart niet al te goed ligt. Dat bleek gistermiddag, want Sneek Wit Zwart beet op De Sandobbe met een 5-0 nederlaag opnieuw In het zand en dat al voor de vierde keer op rij.

Eenvoudig

​Van dat zandhappen leek in de openingsfase op De Sandobbe overigens geen sprake, want Sneek Wit Zwart was de eerste die op de deur klopte. Na een vrije trap werd de roos in een schiettentachtige situatie uiteindelijk niet geraakt. Dat laatste deed de thuisclub beter, want na iets meer dan een kwartier was het aan de andere kant wel raak. Nadat doelman Robert Jelsma zijn “hok" had verlaten werd de bal eenvoudig binnen werd getikt en vijf minuten later was het karwei bij een ingebrachte bal voor de thuisclub zo mogelijk nog eenvoudiger (2-0).

Geen “pengels"

Kort voor die expansie was een buiteling van Jorn Wester voor de arbiter niet voldoende om de bal op de stip te leggen. Dat gebeurde na een mooie pass van Kevin Huitema en na een klein half uur leverde een fraaie combinatie van de Snekers ook al geen rendement op, omdat Leon de Vries doelman Kees Witteveen op zijn weg vond. Die sluitpost zag vervolgens dat Marco Rijpkema uit een vrije trap van Sidney Veltkamp hard naast kopte en dat de man in het zwart opnieuw niet van een “pengel” wou weten, toen Kevin Huitema na een dieptepass in de zestien werd neergelegd.

Dreun

Met die acties op het netvlies leek er vanuit Sneker perspectief zeker nog wel het een en ander mogelijk, maar kort na rust kreeg de formatie van trainer Carlo Rietdijk opnieuw een dreun te verwerken. Nadat Daniël Bennik namens Sneek Wit Zwart een afgeslagen bal opnieuw inkopte en de herkansing door Witteveen buiten de palen werd gewerkt, werd een voorzet opnieuw voor de Sneker goal gekopt en even eenvoudig als bij de eerste twee treffers afgerond. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en helemaal toen Oeverzwaluwen een klein kwartier later na een vrije trap het kwartet volmaakte, al zat aan die treffer wel een luchtje van hands.

Moed

De nederlaag tekende zich daarmee af en die contouren zouden alleen nog maar duidelijker worden. In de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg de thuisclub namelijk een strafschop en daarmee strooide Oeverzwaluwen heel veel zand in de Sneker motor, al viel de schade door het gelijkspel bij het duel tussen Heerenveense Boys en Workum onder de streep nog mee. Teammanager Martin van Klaveren zag met betrekking tot de titelstrijd dan ook nog wel mogelijkheden, omdat de meeste concurrenten nog op Tinga aan de aftrap verschijnen. De wens lijkt hier echter vooral de vader van de gedachte, want na de vierde nederlaag op rij Sneek Wit Zwart zijn zeges tegen de concurrentie alleen niet meer voldoende.

Oeverzwaluwen - Sneek Wit Zwart 5-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 (17.), 2-0 (22.), 3-0 (47.), 4-0 (60.), 5-0 (90.-pen.)

Scheidsrechter: J. Boers

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Joris Speelman (Robin Semplonius), Sidney Veltkamp, Marco Rijpkema, Nils Bruining (Freerk de Jong), Harvey de Boer, Daniël Bennik, Dani Mohamad Leon de Vries, Kevin Huitema en Jorn Wester

