Sneek Wit Zwart begint sterk aan de weken van de waarheid

Schrik

Daar leek het aanvankelijk niet op, want In de eerste minuten van het duel kwam de vergelijking met de laatste editie van Sneek Wit Zwart-Heerenveense Boys bovendrijven. Ook toen werd de thuisclub door de bezoekers overrompeld en dat was nu niet anders. Al in de eerste minuut zette Jesse Braaksma namelijk zijn handtekening onder de openingstreffer en een paar minuten later verdubbelde Sander van der Werf de marge. Daarmee zat de schrik er aan de Molenkrite goed in, maar die werd gelijk een stuk minder want nog geen minuut na de 0-2 bracht Kevin Huitema de aansluiting tot stand en daarmee de waarheid weer een stukje dichterbij.



Verdwenen

Die waarheid werd binnen het kwartier nog realistischer, toen Freerk de Jong uit een corner de stand gelijk trok en toen middenvelder Harvey de Boer in de 27ste minuut de bal na een vrije trap van Alwin Velds in één keer op zijn kunstgras-pantoffel nam. Daarmee was de schrik net als de rook in het liedje van Boudewijn de Groot wel om het Sneker hoofd verdwenen, al keerde die in het tweede bedrijf nog wel een keertje terug. Zo had Sneek Wit Zwart na rust een ingreep van aanvoerder Thijs Goes nodig om na een fraaie actie van de zijde van Heerenveense Boys de gelijkmaker van het bord te houden.



Beslist

Nog geen vier minuten na dat schrikmomentje werd de wedstrijd beslist. Eerst leverde Kevin Huitema de bal op een presenteerblaadje af bij spits Jorn Wester die daarmee zijn vijftigste competitietreffer liet noteren en zijn tweede ster binnen haalde, en nog geen twee minuten later volleerde laatstgenoemde op aangeven van opnieuw Huitema senior de 5-2 tegen de touwen. Daarmee was de wedstrijd beslist en werd de waarheid dat Sneek Wit Zwart voorlopig de enige, echte uitdager van koploper Workum wel bevestigd.



Half dozijn

Nadat invaller Leon de Vries met een sliding voorkwam dat die waarheid net als in de hiervoor al genoemde editie van vorig seizoen nog geweld werd aangedaan, maakte Huitema senior plaats voor Joey Huitema oftewel Huitema junior en laatstgenoemde zou drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd met een beheerste schuiver het halve dozijn vol maken, al was die treffer er louter en alleen één voor de statistieken want de wedstrijd was toen zoals hiervoor al werd vermeld, al lang en breed in Sneker voordeel beslist.



Die statistieken vertellen overigens niet alleen dat Heerenveense Boys voor wat betreft de titelstrijd vooralsnog naar de wachtkamer is verwezen, maar ook dat Sneek Wit Zwart sterk aan de weken van de waarheid is begonnen. Daarmee is de Sneker formatie eigenlijk nog de enige, echte bedreiger van koploper Workum die komende zaterdag bij deel twee van de hiervoor genoemde weken naar Tinga komt.

Sneek Wit Zwart - Heerenveense Boys 6-2 (3-2)

Doelpunten: 0-1 Jesse Braaksma (1.), 0-2 Sander van der Werf (4.), 1-2 Kevin Huitema (5.), 2-2 Freerk de Jong (14.), 3-2 Harvey de Boer (27.), 4-2 Jorn Wester (63.), 5-2 Wester (65.), 6-2 Joey Huitema (87.)

Scheidsrechter: D. Smit

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp, Thijs Goes, Joris Speelman, Stefan Westhof (70. Leon de Vries), Harvey de Boer (78. Daniël Bennik), Dani Mohamad, Freerk de Jong, Kevin Huitema (78. Joey Huitema), Jorn Wester en Dani Mohamad