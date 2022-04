Sneek Wit Zwart back in business

Stroperig

Het was zoals gezegd, geen hoogstaande wedstrijd, al kwam dat misschien ook wel omdat Sneek Wit Zwart pas vlak voor rust de score opende. Daarvoor kreeg de ploeg echter genoeg mogelijkheden en indien met daarvan één of meerdere eerder had benut, was het vervolg wellicht minder stroperig geweest. Zo kreeg Jorn Wester al in de openingsminuten een goede mogelijkheid (geblokt) en dwong dezelfde speler Heeg-doelman Marten Wijnja met een inzet in de korte hoek tot een redding. Die was overigens niet al te moeilijk omdat het venijn ontbrak, en ook bij een schot van Robin Semplonius kreeg de sluitpost het niet echt benauwd.



Buitenspel

Nadat Wester vanaf rechts tot twee keer toe geen medespeler wist te bereiken, verscheen Heeg voor het eerst op de helft van Sneek Wit Zwart. Met een masterclass verdedigen maakte Thijs Goes echter een einde aan die exercitie, maar bij de tweede poging van de rood-witten was het wel raak. Die treffer werd echter vanuit buitenspelpositie gemaakt en vond dus geen genade, waarna een schot van de rood-witten naast de Sneker goal belandde.



Geen succes

Niet lang daarna leek aan de andere kant de openingstreffer in de maak, toen Wester een voorzet prima controleerde. De omhaal van de spits mislukte echter volledig en niet lang daarna was hij ook bij een counter niet succesvol. Dat succes was overigens ook in geen velden of wegen te bekennen bij een vrije trap van Heeg en bleef ook uit bij een 100%-kans voor Dani Mohamad en een veel te slappe inzet van Wester. Ook Kevin Huitema kon het goed gevulde Tinga niet een succesbeleving bezorgen, want na een crosspass van Sidney Veltkamp schoot de routinier wil over en even later hield de oudste Huitema aan zijn inspanningen niet meer dan een corner over.



De ban gebroken

Uit die corner trof Huitema sr. de lat, waarna Wester vanwege buitenspel werd terug gevlagd. Dat signaal was op z’n zachts gezegd dubieus en even later leek het bij een diepe bal op Semplonius opnieuw niet te kloppen. Toen niet lang daarna een door Velds genomen hoekschop boven op de lat belandde en Goes en Veltkamp ieder een een tegenaanval in de kiem wisten te smoren, leek de eerste helft met nul-nul te worden afgesloten. Drie minuten voor rust bracht Mohamad met een afgemeten voorzet echter Huitema in stelling en met een inzet in de linker hoek brak de linkspoot eindelijk de ban. Die marge had bij het ingaan van de rust nog groter kunnen en moeten zijn, ware het niet dat de vrijstaande Semplonius na een vrije trap van Velds van dichtbij op in plaats van langs Wijnja kopte.



​Glaszuivere goal

Bij het begin van het tweede bedrijf liet Heeg met een kopbal even zijn tanden zien en kopte Wester na een voorzet van Mohamad naast. Toen de bal bij de volgende aanval van de thuisclub wild over werd geschoten, leek een blauwdruk van de eerste veertig minuten in de maak, totdat Velds na een dik kwartier de bal praktisch vanaf de achterlijn voorgaf en de inkomende Semplonius de bal in de rechter bovenhoek kopte. Een glaszuiver doelpunt, maar de linesman uit het watersportdorp dacht daar anders over en de referee nam zijn advies over.



Strafschop

Na die afgekeurde goal schoot Stefan Westhof naast en Velds recht in de handen van Wijnja. De volgende Sneker aanval zou echter wel rendement opleveren. Daarbij werd Wester namelijk binnen de zestien neergelegd en verdween de bal op de stip, al leek de elf meter eerlijk gezegd een beetje compensatie voor de eerder onterecht afgekeurde goal. In afwijking van de ongeschreven wet dat een onderuit gehaalde speler nooit zelf de elf meter moet nemen, eiste Wester de bal op en met een feilloze inzet logenstrafte hij die wet (2-0).



​Meer kansen

Het was al weer de zestiende seizoenstreffer van de spits en en kort daarop had invaller Joey Huitema zijn vierde op de schoen. Hij verzuimde bij een kans uit de buitencategorie echter om de stand naar 3-0 te tillen, maar kon luttele tellen later toen doelman Wijnja de bal in eigen doel werkte, alsnog de armen in de lucht steken. Daarna had de scoren nog hoger uit kunnen vallen, maar bij zowel een omhaal van Kevin Huitema, een inzet van Wester als bij een poging van Freerk de Jong ontbrak de vereiste precisie.



Aan de andere kant kregen de bezoekers in de slotminuten ook nog een mogelijkheid om de eer te redden, maar de praktisch werkloze Robert Jelsma hield bij een schuiver zijn doel schoon. Derhalve bleef het bij 3-0 en toen even later bleek dat koploper Workum had verloren, was Sneek Wit Zwart daarmee zoals hiervoor al werd vermeld, back in business.

Sneek Wit Zwart - Heeg 3-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Kevin Huitema (43.), 2-0 Jorn Wester (73.-pen.) 3-0 Marten Wijnja (79. e.d.)

Scheidsrechter: W. Stel

​Gele kaart: Marten Wijnja (Heeg)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp, Thijs Goes (80. Marco Rijpkema), Joris Speelman (80. Nils Bruining), Stefan Westhof, Harvey de Boer, Dani Mohamad (73. Joey Huitema), Kevin Huitema, Jorn Wester en Robin Semplonius (65. Daniël Bennik)