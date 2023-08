Sneek Promotion en college B&W bezoeken Theatertuin

Samen met het bestuur van Sneek Promotion was Petra Miedema, duizendpoot van de Stichting, dan ook uitermate tevreden over het verloop van deze dinsdagmiddag in de Sneekweek.

Uitstekende sfeer

“Deze middag valt goed in de smaak bij ouders en kinderen”, zei Miedema. “En we hadden de weergoden gelukkig ook helemaal mee.”

Ook het voltallige college van B&W, op de vakantie vierende wethouder Marian Poelman na, nam een kijkje in de Theatertuin.

Burgemeester Jannewietske de Vries is tot nu toe uitermate tevreden over het verloop van de 86ste Sneekweek. “We hebben gelukkig nog geen grote incidenten gehad en van verschillende kanten krijgen we te horen dat de sfeer in de stad erg relaxed is.”