Sneek=Meer magazine 2022/23 vanaf vandaag in de verspreiding

SNEEK - Het nieuwe toeristische magazine 'Sneek is Meer' 2022 is vandaag verschenen: kleiner, handzamer, kleuriger en nog makkelijker mee te nemen voor de bezoekers aan onze waterpoortstad. Vanaf vandaag in de verspreiding, zodat hij voor de Pasen klaar ligt voor de bezoekers van Sneek!

Het Sneek = Meer magazine 2022 is een inspiratiemagazine voor gasten van onze watersportstad waarin ze kunnen lezen over de bezienswaardigheden en de historie van de stad, maar ook adressen vinden voor lekker eten en uitgaan, leuke winkels en ook worden diverse activiteiten en watersportmogelijkheden belicht. Er worden tips gegeven door Snekers en door toeristen die eerder onze stad bezochten. In het magazine is een handige stadsplattegrond met musea en highlights van Sneek opgenomen en een evenementenkalender 2022.

Het magazine zal voor het Paasweekend breed in de regio van Zuidwest Friesland verspreid worden. Zo kunnen de toeristische bedrijven in Sneek en de omgeving hun gasten, die Sneek en regio met Pasen bezoeken, van toeristische informatie voorzien.

Je kunt hem ook online lezen: www.sneek.nl/sneekmagazine

Het magazine wordt uitgeven door Ying Media in samenwerking met Sneek Promotion en wordt kosteloos verspreid via toeristische informatie punten in de gemeente Súdwest-Fryslân, VVV’s, Waterland van Friesland, recreatieve bedrijven, restaurants, winkels, watersportbedrijven, hotels, campings en andere verblijfsaccommodaties in de regio.