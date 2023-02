Sneek krijgt razendsnel glasvezel internet

SNEEK- DELTA Netwerk heeft de afgelopen maanden een glasvezelcampagne gevoerd in Sneek. Na het verstrijken van de deadline blijkt dat voldoende inwoners zich hebben aangemeld voor glasvezel. Nu er in heel Sneek genoeg animo is voor glasvezel, gaat DELTA Netwerk over tot de aanleg in heel Sneek. De schouw en daarmee de bouwfase start al op 20 februari aanstaande. Dat betekent dat de inwoners van Sneek eind december 2023 van glasvezelinternet gebruik kunnen maken. Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgen de inwoners die nog geen abonnement hebben afgesloten tot 1 maart de gelegenheid om zich alsnog aan te melden zonder dat er aansluitkosten worden gerekend. Aanmelden voor een glasvezelabonnement kan via deltanetwerk.nl.

Zarah van den Berg, projectmanager bij DELTA Netwerk, legt uit: “We zijn heel blij dat het gelukt is. De grootste plaats van de gemeente Súdwest-Fryslân kan natuurlijk niet achterblijven op de andere steden in Friesland. Het is voor iedereen hier belangrijk dat zij toegang krijgen tot een stabiel glasvezelnetwerk en razendsnel internet. De aanleg start ook al zeer snel in Sneek. Vanaf 20 februari gaan medewerkers van de aannemer aan de slag met de schouw. Dat betekent dat zij langs de deuren in Sneek gaan om samen met de bewoners te bepalen waar de beste plek is voor de aansluiting. Inwoners krijgen daarover zeer binnenkort informatie en uitleg.”

Gratis glasvezel voor álle inwoners

Van den Berg vervolgt: “Nu het zeker is dat er glasvezel komt, bieden we de inwoners de kans om een gratis glasvezelaansluiting te krijgen. Elke straat krijgt zo een toekomstbestendig internet- en televisienetwerk. Maar let op, een glasvezelaansluiting alleen geeft nog geen werkende verbinding. Wanneer mensen gebruik willen maken van de voordelen van glasvezel, dan kunnen zij een glasvezelabonnement afsluiten. Doen ze dit voor 1 maart 2023, dan is de aansluiting helemaal gratis en profiteren zij van de welkomstaanbiedingen van de deelnemende telecomaanbieders. Op deltanetwerk.nl kunnen zij na de postcodecheck online de telecomaanbieders vergelijken en daarmee een keuze maken voor de aanbieder die het best bij hun situatie past. Er is voor ieder wat wils!”

Glasvezel Informatiepunt Sneek blijft open

Mochten inwoners nog twijfelen en meer willen weten over glasvezel of de aanleg daarvan, dan zijn zij welkom bij het Glasvezel Informatiepunt aan de Oosterdijk 79 in Sneek. Aanmelden kan via de website en lokale wederverkopers die ook op deltanetwerk.nl te vinden zijn.

Over DELTA Netwerk DELTA Netwerk legt door heel Nederland glasvezelnetwerken aan en is onderdeel van DELTA Fiber, één van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Het netwerk van DELTA Fiber is in alle provincies aanwezig en inmiddels hebben al meer dan 1 miljoen huishoudens en bedrijven toegang tot de nieuwste generatie glasvezel. Elke maand komen er ca. 30.000 aansluitingen bij. Het komende jaar bereikt het netwerk zo’n anderhalf miljoen adressen en DELTA Fiber heeft de ambitie om door te groeien naar 2 miljoen huishoudens en bedrijven in 2025. DELTA Fiber is eigendom van de investeringsmaatschappijen EQT en Stonepeak en er werken ruim 1.200 medewerkers. Onder de merken DELTA en Caiway levert het bedrijf internet met gigabitsnelheden, interactieve tv en vaste en mobile telefonie.