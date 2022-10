SNEEK- Sneek krijgt een nieuwe Joods monument in de binnenstad. Het huidige monument aan de Wijde Burgstraat is een steen in de vorm van een davidster, maar die wordt niet gezien als een gedenksteen: er worden fietsen tegenaan gezet en het wordt gebruikt als een bankje om bij het winkelen op te zitten.

Dit kan niet langer, zo dachten de drie initiatiefnemers Marcel Wallage, Matthijs Graafland en Henk van der Veer. Het monument moet worden vervangen, maar blijft op de plek waar ooit een synagoge heeft gestaan.

"Het moet waardig en respectvol zijn en door iedereen in de Sneker gemeenschap gedragen worden", zegt Graafland, Daarom worden ondernemers en instanties gevraagd om bij te dragen in de kosten. Het nieuwe monument, dat op 9 november wordt gepresenteerd, kost 35.000 euro.

Het monument in de vorm van een davidster werd in 1972 geplaatst in het trottoir. Twaalf jaar later werd de ster op een sokkel geplaatst. De Joodse gemeenschap liet toen weten dat ze er blij meer waren.

"Wij vinden de verandering van de herdenkingssteen erg mooi geworden. Nu staan de mensen erbij stil in plaats van er overheen te lopen." Dat was toen. Nu weet bijna niemand meer dat het monument er is en wat het betekent. "Met het nieuwe monument moet dat veranderen." Het monument gaat 'De Verdwenen Gemeenschap' heten.

Joodse gemeenschap in Sneek

De Joodse gemeenschap ontstond rond 1700 en was klein. Op zijn hoogtepunt, rond 1900, woonden er 140 joden in Sneek. Ze gingen naar de synagoge aan de Wijde Burgstraat die in 1836 werd ingewijd.

Net voor het uitbreken van de oorlog waren er nog 70 joden van wie de meesten in de kampen werden vermoord. Van de synagoge bleef weinig over: hij werd door de NSB'ers en Duitse soldaten in november 1944 vernield. Het gebouw is in 1949 afgebroken.

Nu heeft de Sneker Joodse gemeenschap nog zo'n 30 leden.