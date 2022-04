Sneek krijgt extra school voor honderd Oekraïense kinderen

SNEEK- In Sneek krijgt een tweede 'middelbare school' voor vluchtelingenkinderen. Deze ISK is voor Oekraïense kinderen. De tweede ISK zou op 9 mei moeten beginnen. Er wordt nog gezocht naar een gebouw. Op de ISK in Sneek zitten nu zeven of acht Oekraïense kinderen. Ze zijn blij dat ze weer naar school kunnen, vertelt Cora van der Haar van de ISK Sneek.

Vol

Bij die acht leerlingen zal het zeker niet blijven, volgens Van Haar. De bestaande internationale schakelklassen zitten nu al tjokvol met kinderen van vluchtelingen die onder het COA vallen. Daar komen de Oekraïense kinderen nog bij die met de grote vluchtelingenstroom uit dat land vandaan komen.

In veel Friese plaatsen worden grotere groepen Oekraïners opgevangen, bijvoorbeeld in Grou. In overleg met de gemeenten wordt nu gekeken hoe deze kinderen zo goed mogelijk op te nemen in het onderwijssysteem.

De jongere kinderen komen doorgaans op de basisscholen terecht. Voor kinderen van 12 tot 18 jaar zijn er de internationale schakelklassen (ISK's).

Er zijn drie ISK's in Fryslân: in Leeuwarden, in Drachten - met een dependance in Burgum - en in Sneek. Dat is onvoldoende. Daarom zijn er plannen om in Sneek een tweede school op te richten voor maximaal honderd leerlingen.

Voor heel Fryslân komen er zo'n zeshonderd extra leerlingen bij, verwacht Cora van Haar. Het ISK heeft dinsdag in Sneek een eerste bezichtiging van een mogelijke locatie om daar les te geven. Het is de bedoeling dat de lessen daar op 9 mei beginnen.