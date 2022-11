Sneek krijgt een nieuw station toegankelijk voor iedereen

Het station in Sneek wordt de komende tijd in een nieuw jasje gestoken. Een van de belangrijkste speerpunten van het nieuwe station is dat het toegankelijk moet zijn voor iedereen. Voor studenten, voor ouderen en ook voor mensen met een visuele beperking.

Je staat er niet dagelijks bij stil, maar als je blind of slechtziend bent, kan een treinen busstation een enorme uitdaging zijn. Allereerst om er te komen, maar vervolgens ook om je weg van en naar het juiste perron of de juiste halte te vinden. Uitdagingen waar mensen met een oogaandoening wél dagelijks mee te maken hebben. Zij weten daarom als geen ander wat er nodig is om een station toegankelijk te maken. Precies daarom is de gemeente in de voorbereiding van de plannen voor het nieuwe station met de werkgroep Toegankelijkheid van de Adviesraad en de Oogvereniging Friesland om de tafel én op pad gegaan.

DAG VAN DE WITTE STOK

Op 15 oktober was het de internationale Dag van de Witte Stok. Een mooie gelegenheid voor de Oogvereniging regio Friesland om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Door stations te bezoeken wil de Oogvereniging op provinciaal niveau bewustzijn creëren voor de toegankelijkheid op de stations in Friesland. Want dat is nog lang niet overal op orde.

ERVARINGSDESKUNDIGEN

Nico Smits uit Heerenveen is lid van en projectleider bij Oogvereniging Friesland. Hij reist veel met het openbaar vervoer, maar omdat hij slechtziend is staat hij regelmatig voor een uitdaging. “Onlangs reed ik met de bus richting Drachten. Toen ik de bus uitstapte zag alles er keurig verzorgd uit, maar voor mij was het niet duidelijk welke kant ik op moest en waar ik veilig kon oversteken”, vertelt Nico. “Boven me hing een heel mooi groot scherm met alle haltes, maar aan zo’n scherm heb ik niks. Op het station in Leeuwarden hebben ze dat opgelost met een knop. Als je op die knop drukt, vertelt een stem je wat er op het scherm staat. En precies dát zijn voorzieningen die het ons een stuk gemakkelijker zouden maken.”

BELEVINGSWANDELING

Het vergroten van de toegankelijkheid voor visueel beperkten staat al een aantal jaren op de agenda van de gemeente. Speciaal hiervoor hebben ze de zogenoemde ‘belevingswandeling’ in het leven geroepen. “Tijdens zo’n wandeling lopen we samen met ervaringsdeskundigen een route door de stad om te ondervinden hoe het is om je met behulp van een blindengeleidehond, een witte stok of rolstoel voort te bewegen”, zegt Leon Slootjes, verkeersdeskundige bij gemeente Sudwest-Fryslân. “Vorig jaar was er een belevingswandeling in Sneek. Het resultaat van die wandeling zijn de onlangs geplaatste geleidelijnen bij de rotonde aan de Oostvaardersbrug.”

IN ÉÉN KEER GOED DOEN

De ideeën en plannen voor het nieuwe station in Sneek liggen er al een tijdje. Omdat een nieuw station enorm veel mensen raakt, hebben de gemeente en de provincie op voorhand al contact gelegd met de Adviesraad en Oogvereniging Friesland. Henk Hoeksma, projectleider bij de provincie: “In zulke plannen wil je het liefst in de voorbereiding al de bevestiging dat de gemaakte plannen goed zijn. Daarom hebben we aantal keer onze ontwerpen gedeeld met de ervaringsdeskundigen en gevraagd hoe zij de plannen ervaren en of ze ruimte zagen voor verbetering. Want het is met recht een specialisme te noemen en je wilt het gewoon graag in één keer goed doen.”

DOOR SAMENWERKING VERBINDING MAKEN

Ook David Walinga uit Sneek kan maar heel weinig zien en maakt daarom gebruik van een blindengeleidehond. Om de toegankelijkheid voor mensen met een oogbeperking te vergroten, is hij lid van de werkgroep Toegankelijkheid binnen de Adviesraad Sociaal Domein. “Als ervaringsdeskundige kun je de beleidsmedewerkers bij de gemeente en de provincie helpen door ze de juiste inzichten te geven, maar ook door ze ervaringen op te laten doen”, vertelt David. Een belevingswandeling is daar een mooi voorbeeld van, vindt David. “Eerder noemde ik de rotonde bij de Oosterdijk gekscherend het ‘kamikaze-plein’, omdat je zo een platte rotonde opliep zonder dat je enige drempel of wat voor geleiding dan ook tegenkwam. Voor iemand met een visuele beperking een enorm obstakel. Het was heel fijn om vanuit de praktijk mee te kunnen denken in de mogelijke verbetering. En als ik dan hoor dat de gemeente telefoontjes heeft gekregen van mensen die blij zijn met de oplossing, dan maakt me dat wel trots. Het is gewoon heel mooi om door zo’n samenwerking verbinding te kunnen maken.”

Tekst en beeld: Sonja Harkma