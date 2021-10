Sneek in de ban van bouwsteentjes met Lego Masters Ernesto en Marco

SNEEK- In de herfstvakantie is Bowling- en Partycentrum De Stolp omgetoverd tot een Festijn van Bouwsteentjes. Een hele vakantie vol LEGO plezier, georganiseerd in samenwerking met leden van de Nederlandse Vereniging De Bouwsteen. Met als spektakel stukken: Lego showmodellen van Lego Masters Ernesto Lemke en Marco ten Hoff. En Ernesto en Marco zijn op vrijdagmiddag 22 oktober vanaf 13.00 uur ook zelf aanwezig!

En ook voor het eerst te zien; station van Sneek, gebouwd door Fred Vermeulen. En extra; vanaf 13 oktober t/m 27 oktober is er een speurtocht van bouwsteentjes bouwwerken in de binnenstad van Sneek. Doe mee, zoek de bouwwerken en de bijbehorende letters. Deze letters vormen een woord. Onder de inzendingen worden vijf fantastische Lego pakketten verloot.

Demonstraties

Ook zijn er demonstraties, nieuwe technieken en is er voor de kinderen een bouwhoek om te spelen. Genoeg voor uren speelplezier. Als ze genoeg hebben van het spelen met Lego dan kunnen ze ook nog gaan genieten van de mooiste treinen in het Modelspoor Museum, KidsProject (de grootste houten treinen speelbaan van Nederland) en nog meer activiteiten. Zo wordt het bezoek aan het museum en het Festijn van Bouwsteentjes een feestelijk uitje voor het hele gezin. Voor iedereen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs. Vanwege de verwachte drukte raadt het museum de bezoekers aan zich goed voor te bereiden. Er zijn tijdsloten voor hoe lang men de Lego expositie en- of het Modelspoor Museum mag bezoeken. Reserveren is verplicht. Dit kan vanaf 11 oktober via de website van het Modelspoor Museum. U moet voor beide events apart reserveren. Zonder reservering kunt u niet naar binnen. Hebt u voor beide events geboekt, dan ontvangt u bij het bezoek van het tweede event een combi korting van 1 euro per persoon. Het Festijn van Bouwsteentjes is niet gratis voor museumkaart houders. Beide events zijn volgens de RIVM regels een “doorstroom event”, QR code is alleen verplicht bij de bouw/speelhoek en horeca.

Het Festijn van Bouwsteentjes is in Bowling- en Partycentrum De Stolp, Smidsstraat 6, 8601 WB Sneek. KidsProject is in het Modelspoor Museum, Dr. Boumaweg 17b, 8601 GM Sneek (station van Sneek). In de herfstvakantie van zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober. Geopend op zaterdag, dinsdag t/m vrijdag van 10.30-17.00 uur, op zondag en maandag van 13.00-17.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Voor het Festijn van Bouwsteentjes kunt u gratis parkeren op de parkeerplaats bij De Stolp. Kortom, in de komende periode veel leuke museum activiteiten! Alle informatie is ook op te vinden op www.modelspoormuseum.nl