Sneek heeft een benzinepomp met een Ster

SNEEK- Sneek heeft weer een benzinepomp met een Ster! Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. Sinds medio mei is de voorheen Firezone benzinepomp omgekleurd naar Texaco Xpress, hiermee brengen de Jongens van Veenema de Texaco brandstoffen terug naar Sneek.

Een merk wat al jarenlang kwaliteit uit straalt en onlosmakelijk met Veenema is verbonden. Zoals u gewend bent is het altijd voordelig tanken aan de Bolswarderweg en dat blijft ook zo. Benzine en diesel kan 24 uur per dag worden getankt. LPG alleen tijdens openingsuren van deWinkel van NO.ELF . Waar u terecht kan voor heerlijke broodjes en maaltijden, maar ook hele leuke kadootjes heeft voor diverse gelegenheden.

Carwash

In de shop koopt u ook de waskaartjes kopen voor de Carwash, die achter het station gelegen is. Hierin kunnen auto’s tot een hoogte van 2.70 worden gewassen.

De komende tijd zullen er leuke acties zijn op het station. Maandag 4 juli gaat de eerste actie van start: 2 liter Summerscreenwash. Gratis bij aanschaf van het meest uitgebreide wasprogramma.