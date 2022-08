Sneek en omgeving krijgen nieuw Broodfonds voor ondernemers

SNEEK- In Sneek en omgeving is een nieuw Broodfonds in oprichting. Voor ondernemers die arbeidsongeschikt worden en zonder werk geen inkomen meer hebben, is dit solidaire vangnet voor en door ondernemers bedacht. Hierin steunen zij elkaar bij ziekte met schenkingen. Het nieuwe Broodfonds heeft nog plaats voor zelfstandigen uit de omgeving, op 7 september a.s. is er een informatieavond.

Vertrouwd principe

Het idee van ieder Broodfonds is eenvoudig: deelnemers kennen en vertrouwen elkaar. De maximaal vijftig deelnemers zetten elke maand een vast bedrag opzij op een persoonlijke bankrekening. Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt en minder of geen inkomen meer heeft, maken alle anderen schenkingen over. Bij elkaar vormen die kleine bedragen een maandinkomen voor de zieke. Het geld dat deelnemers niet schenken, blijft van henzelf.

Sterk netwerk

In Nederland zijn sinds 2011 al 623 Broodfondsen opgericht door 28.400 ondernemers. Het uitgangspunt van alle Broodfondsen is elkaar helpen als het nodig is. In een Broodfonds kennen deelnemers de mensen die zij steunen. Samen maken ze een aantal basisafspraken, die het eenvoudig en betaalbaar houden. Zij organiseren daarvoor jaarlijks een paar bijeenkomsten. Met regelmaat ontstaan er mooie zakelijke initiatieven in Broodfondsen.

Nieuwsgierig?

Een Broodfonds is er voor ondernemers met en zonder personeel, met VOF of BV en voor allerlei beroepen. Wil je meer weten over dit nieuwe Broodfonds? Stel je vraag op de informatieavond.

BROODFONDS INFORMATIEAVOND SNEEK

De avond is voor mensen die een groep zoeken om bij aan te sluiten of zelf een Broodfonds willen starten. Je krijgt uitleg en antwoord op vragen. Een kort filmpje met uitleg staat op de site www.broodfonds.nl

tijdstip: woensdag 7 september a.s. (19.00 uur inloop) start 19.30 uur

locatie: Eetcafé de Utherne, De Dassenboarch 25, 8651 CB Ijlst

entree: aanmelden vooraf via de website.

Het laatste #broodfonds nieuws staat op www.broodfonds.nl, twitter.com/broodfonds en www.facebook.com/broodfonds.