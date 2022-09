Sneek en Bolsward in actie voor Rayven Holleman

SNEEK/BOLSWARD- Bennie Koenen uit Sneek en Werner Wouters uit Bolsward hebben zich het lot aangetrokken van de tienjarige Rayven Holleman uit Spijkenisse. Rayven kampt met de progressieve spierziekte Duchenne. Om in de nabije toekomst noodzakelijke en leuke dingen te kunnen blijven doen is Rayven een inzamelingsactie gestart voor een rolstoelbus.

“Aangezien mijn papa en mama niet de financiële middelen hebben om zomaar even een rolstoelbus aan te schaffen, vraag ik om hulp. Zouden jullie mij willen steunen en een donatie willen doen, zodat ik in de toekomst ook deze noodzakelijke en leuke dingen kan blijven doen?’’

Koenen en Wouters die al eerder in actie kwamen voor mensen met de spierziekte Duchenne vonden dat zij in dit geval niet achter konden blijven en organiseren daarom op 5 november een benefietavond. “Alle artiesten treden die avond gratis op’’, vertelt de Wouters trots. Vanaf 14.00 uur tot 23.00 uur treden in totaal zestien artiesten op, waaronder bekende namen als Johnny Leijen, Klaas Veerman, Berry, Brian van Dalen, Calvin Tuinstra en vele anderen. De begeleiding is in handen van het showorkest Outside.”

“Dat is echter niet het enige, er is een verloting, er zijn verkoopacties, alles met maar één doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor een rolstoelbus voor Rayven. ,,Alle spieren in mijn lichaam worden elke dag een beetje zwakker. Rennen en springen heb ik nooit kunnen doen en het lopen wordt steeds moeilijker. Om niet afhankelijk te worden van anderen als ik naar het ziekenhuis moet voor controle of onderzoeken en uiteraard gezellige dagjes uit met het gezin en bezoekjes aan familie, willen wij een rolstoelbus gaan aanschaffen.’’

“Een beetje rolstoelbus’, vertelt Bennie Koenen, kost zo’n 50.000 euro. Dan komt er nog 30.000 euro bij om de bus geschikt te maken voor de grote elektrische rolstoel’’. De beide mannen zijn intussen al bij sponsoren langs geweest, hebben al vele prijzen opgehaald voor de verloting, maar hopen ook dat het die zaterdag in de Spil in Sneek lekker druk wordt. Ook de entree van 5 euro p.p. gaat in zijn geheel naar de actie van Rayven: ,,Een rolstoelbus om ook in de toekomst nog leuke dingen te kunnen doen’’.

Kaarten voor 5 november zijn te bestellen aan de kassa van MFC DE Spil (Wijk Tinga), of via tel 06 40039375 en 06 25380334