Sneek decor heren-interland Jong Oranje vs Jong Duitsland

Sneek- De Sneker Sporthal is op vrijdagavond 24 juni het decor van de interland tussen Jong Orange en Jong Duitsland. De oefeninterland tussen beide nationale teams is de eerste sessie in een cyclus van drie oefenwedstrijden die de heren in korte tijd in den lande afwerken. Jong Oranje moet zich later deze maand kwalificeren voor het EK in Italië. Dat de interland tussen de herenteams in de Waterpoortstad wordt georganiseerd komt niet geheel onverwacht.

Ideale plaats

“Bij de bond hebben we aangegeven dat we open staan voor de organisatie van interlands. Het feit dat we met onze heren terug zijn in de eerste divisie en de verdere algehele ontwikkeling van VC Sneek heeft er mede toe geleid dat we helemaal in de beeld zijn bij de bond,” denkt de organisatie. Jeroen Rauwerdink – technisch manager zaal van de Nevobo-: “De jongens zijn in voorbereiding van het EK en moeten ook voor veel publiek spelen. Dan is Sneek natuurlijk een ideale plaats”.

Het is lange tijd geleden dat er een interland werd gespeeld in de Sneker Sporthal. Het laatste internationale tintje dateert uit de Europacup van VC Sneek op 13 december 2017 tegen het Italiaanse Casalmaggiore.

Erkenning

Het bestuur van VC Sneek heeft bijzonder verheugd gereageerd op de invitatie van de Nevobo. “Als VC Sneek kunnen we dit evenement perfect organiseren. Bovendien zijn dit soort wedstrijden een erkenning dat we in Sneek en provinciebreed goed bezig zijn en dat ziet de bond natuurlijk ook”.

Jonge Oranje wordt getraind door bondscoach Arnold van Ree, de assistent- coaches Guido Görtzen en Arne Hendriks en bestaat veelal uit spelers van het Talentteam. Deze worden aangevuld met spelers van o.a. andere eredivisieclubs als VCN, Limac, Sliedrecht, Dynamo en SSS.

Onvergetelijke avond

Het volleybalkoorts kennende in Sneek zal de hal in de Friese elfstedenstad tot op de laatste plaats bezet zijn. “Daar gaan we voor. We zullen alles in het werk stellen om er een onvergetelijke avond van te maken”, aldus de organisatie. De voorverkoop is inmiddels gestart. U kunt vanaf heden kaarten reserveren door een mail te sturen naar info@vcsneek.nl of tickets op de wedstrijddag bij de kassa te kopen. Het aantal plaatsen in de hal is beperkt.

Bron: VC Sneek