Sneek beweegt: nieuwe sport- en beweegroute Tinga

SNEEK- Sporten en bewegen in de wijk Tinga in Sneek krijgt een flinke impuls als het aan de gemeente ligt. In de wijk komen vier verschillende wandelroutes. Het college van B&W besloot om er € 147.200,= beschikbaar voor te stellen. De plannen zijn samen met de wijk tot stand gekomen. Zo werden buurtbewoners, het wijkpanel en de in de wijk gevestigde sportverenigingen betrokken. De start van de werkzaamheden is gepland voor begin september. Het is de bedoeling dat de totale sport- en beweegroute in oktober wordt opgeleverd.

Wethouder Bauke Dam: ‘Sporten en bewegen is belangrijk. Het is niet alleen gezond, het werkt ook verbindend. Met deze sport- en beweegroute dragen we gezamenlijk bij aan de vitaliteit van de inwoners en de leefbaarheid in de wijk. De nieuwe routes worden aantrekkelijk, veilig en toegankelijk voor iedereen.’

Naast de bijdrage van de gemeente kwamen ook toezeggingen vanuit het Iepen Mienskipsfûns (Provincie Fryslân), Wijkorganisatie De Spil (i.s.m. het Old Burger Weeshuis) en vanuit Jumbo Supermarkten. De totale investering bedraagt € 176.700,-. De uitwerking en uitvoering van het project is in handen van HCL Projectmanagement uit Burgum.

Voor elk wat wils

Twee routes, in de wijk zelf, hebben een afstand van 1,5 tot 3,5 kilometer. De twee andere routes (7 en 10 kilometer) gaan via de omliggende plaatsen IJlst en Jutrijp. Iedere route heeft zijn eigen voorzieningen. Om buitenfitness in de wijk te bevorderen worden er een multifunctioneel sportveldje en op diverse plekken verschillende type sport- en bootcamptoestellen geplaatst. Daarnaast wordt ook de skatebaan voor beginners aangepast, zodat beginners en gevorderden gescheiden van elkaar kunnen oefenen.

De toestellen komen in de nabijheid van een veel gebruikte hardlooproute. Hierdoor kunnen sporters en bootcampers hun loopronde afwisselen met krachtoefeningen. Ook is er een locatie met mooi uitzicht en wordt er een multifunctionele beweegbank geplaatst.

Met een QR-code kunnen de gebruikers straks terecht op een website waar meer informatie te vinden is over de routes, de toestellen en de verschillende locaties langs de routes. Speciaal voor dit project wordt de nieuwe website www.sneekbeweegt.nl gebouwd.