Sneek aan de slag voor Suriname

SNEEK - In het kader van de actie ‘Maak het Verschil, Doneer voor Suriname’ worden er in de maanden april en mei 2023 door Stichting Corantijn niet-medische goederen ingezameld. Hiervoor zijn in de buurt van de Nieuw-Apostolische Kerk in Sneek folders uitgedeeld met daarin informatie over wat er allemaal welkom is.

Bent u uw zomerkleding of schoenen aan het uitzoeken? Heeft u meubels of lampen over? Worden serviesgoed, lakens, kussenslopen, handdoeken, etc. vervangen? Zijn er spullen over van de Koningsdagverkoop? Denk a.u.b. aan ons.

U kunt uw bijdrage op afspraak tot en met zaterdag 27 mei inbrengen. Voor meer informatie over de in te zamelen goederen, adres en dagen/tijden dat u ons kunt ontmoeten, bel 06-54201916 of stuur een mail naar containerstichtingcorantijn@gmail.com.

De goederen worden ter plekke gesorteerd, ingepakt en in de 40ft container geladen.